Ehemaliger FC-Bayern-Profi Robben sagt endgültig Servus

Arjen Robben betrat im Stadion seines Jugendvereins vor dem 1:1 gegen RKC Waalwijk im Anzug noch einmal den Rasen und erhielt von den Fans Standing Ovations. "Ich hätte mich gern als Spieler verabschiedet, aber dazu ist es leider nicht gekommen", sagte er.

"Servus, Arjen"

Nach einjähriger Pause nach seinem Abschied von den Bayern 2019 hatte Robben es in der vergangenen Saison bei Groningen noch einmal wissen wollen. Doch nach nur sieben Pflichtspielen machte ihm wie so oft sein anfälliger Körper einen Strich durch die Rechnung. Im Sommer hatte er seine erfolgreiche Karriere endgültig beschlossen. Er sei dennoch "froh, dass ich dieses Abenteuer gewagt habe, aber das war es", sagte der Münchner Wembley-Held, der die Bayern 2013 im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund zum Titel geschossen hatte. Er bleibe "für immer Groninger", ergänzte Robben.

"Servus, Arjen", schrieb sein langjähriger Teamkollege Thomas Müller unter Robbens Abschieds-Tweet, Manuel Neuer wünschte bei Instagram "all the best". Die Bayern stellten noch einmal die Szene von Robbens Siegtreffer in London ins Netz und dankten ihrer "Legende".