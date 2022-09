Ehemaliger FC-Bayern-Profi Badstuber beendet Karriere

Badstubers Karriere von Verletzungen geprägt

Zwei Kreuzbandrisse, Sprunggelenksbrüche und weitere Muskelrisse zogen sich durch die Karriere des 31-fachen Nationalspielers. Sechsmal gewann er die Deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal. 2013 gelang ihm der Karrierehöhepunkt mit dem Champions-League-Sieg. Bis 2017 spielte der Allgäuer beim Rekordmeister. Anschließend wechselte er zum VfB Stuttgart.

Im Juni 2021 lief sein Kontrakt bei den Schwaben aus, Badstuber war von der Profimannschaft in die Regionalligamannschaft degradiert worden. Er ging in die Schweiz zum FC Luzern. Doch es war ein kurzes Gastspiel: Nach nur fünf Monaten wurde der bis zum 30. Juni 2022 laufende Vertrag "per sofort in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst". Als "großes Missverständnis" wurde Badstubers Zeit in Luzern von der Schweizer Zeitung "Blick" bezeichnet.

Badstuber: "Werde in Fußstapfen meines Vaters treten"

An ein Karriereende dachte Badstuber zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht: "Ich selbst habe mir noch einige Ziele im Profi-Fußball gesetzt. Die gehe ich im neuen Jahr mit hundert Prozent Leidenschaft an", sagte Badstuber nach der Vertragsauflösung.

Acht Monate später hat Badstuber eine andere Richtung eingeschlagen, dem Fußball will er aber treu bleiben. "Ich werde in die Fußstapfen meines Vaters treten und eine Trainer-Ausbildung beginnen."