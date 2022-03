Bundesliga: Früherer Meister-Coach Magath trainiert Hertha BSC

Mit dieser Lösung hat in Berlin wohl niemand gerechnet: Felix Magath kehrt nach zehn Jahren als Trainer in die Fußball-Bundesliga zurück und soll Hertha BSC vor dem drohenden Abstieg bewahren. "Die Vita von Felix Magath spricht für sich. Er hat schon vielfach bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung in jeglicher sportlichen Situation an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen", sagte Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic am Sonntagabend.

Wenige Stunden zuvor hatten sich die Berliner nach fünf Niederlagen und dem Absturz auf Platz 17 von ihrem Coach Tayfun Korkut getrennt. Magath ist nach Pal Dardai und Korkut der dritte Hertha-Coach in dieser Saison und der siebte seit 2019.

Double-Gewinner mit dem FCB, zuletzt Berater der Würzburger Kickers

Der ehemalige Trainer des FC Bayern München (2004 -2007), der mit dem FCB zweimal das Double gewinnen konnte, hatte sich den Spitznamen "Quälix" als Coach verdient: Er setzt in der Sommervorbereitung gerne auf den Medizinball als Trainingsgerät. In seiner Zeit als Wolfsburger Trainer ließ er sogar einen Hügel aufschütten, um seine Spieler zu drillen.

Zuletzt war er für die Firma Flyeralarm als Berater für die Würzburger Kickers und den österreichischen Klub Admira Wacker Mödling engagiert.

Voller Fokus aufs Ziel Klassenverbleib mit Hertha BSC

Der 68-Jährige kehrt nach gut neun Jahren als Trainer in die Bundesliga zurück. Bis Weihnachten 2012 betreute er die Wolfsburger, den er 2009 zur Meisterschaft geführt hatte. "Ich hatte sehr klare und offene Gespräche mit Fredi Bobic. Uns allen ist die aktuelle sportliche Situation bewusst, und ich bin gerne bereit, Hertha BSC dabei zu helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen", sagte Magath: "Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden acht Spiele."

Hertha hatte sich nach dem 1:2 bei Borussia Mönchengladbach von Korkut getrennt, der erst im vergangenen November das Traineramt übernommen hatte.