Ehemaliger Club-Kapitän Behrens wechselt nach Rostock

Behrens erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 plus Option. "Hanno hat seine Qualitäten bereits in den beiden höchsten Spielklassen Deutschlands unter Beweis gestellt und dabei stets sowohl auf als auch abseits des Platzes viel Verantwortung getragen", sagte Hansas Vorstand Sport Martin Pieckenhagen: "Er kennt die 2. Bundesliga bestens und passt mit seiner enormen Erfahrung perfekt in unser Anforderungsprofil."

Behrens zuletzt nur noch auf der Ersatzbank beim Club

Bereist im März verkündetet der 1. FC Nürnberg, dass der Club und Behrens getrennte Wege gehen werden. Zu Beginn der abgelaufenen Saison verlor der 31-Jährige das Kapitänsamt beim Club an Enrico Valentini und war nur noch Ersatzspieler. Behrens kam im Sommer 2015 vom SV Darmstadt nach Nürnberg. Von 2017 bis 2020 war der Mittelfeldspieler Kapitän beim Club.