Ehemaliger Bayern-Schreck Sommer vor Duell mit dem Ex-Klub

Es war ein wochenlanger Transferpoker zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach, an dessen Ende der Wechsel von Torhüter Yann Sommer zum deutschen Rekordmeister feststand. Yann Sommer, der die Münchner beim 1:1 in der Hinrunde mit einem neuen Bundesliga-Rekord an Paraden verzweifeln ließ, steht nun im Bayern-Tor. Am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr in der Livereportage zum Hören) trifft Sommer mit seinem neuen Arbeitgeber zum ersten Mal auf seinen Ex-Klub.

Besonderes Spiel für Sommer

Mit der Entwicklungen seines neuen Keepers ist Bayern-Trainer Julian Nagelsmann "sehr zufrieden". Gerade der Auftritt des Schweizers in der Champions League in Paris unter der Woche gefiel seinem Übungsleiter. "Auch vom Coaching her und mit dem Ball macht er es gut." Dass es gegen Gladbach ein "besonderes Spiel" für seinen Torhüter ist, steht für Nagelsmann außer Frage. Trotzdem ist sich der Trainer sicher, dass sich Sommer davon nicht ablenken lassen wird. "Er ist ja keine 18 mehr", sagte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen gegen den vermeintlichen Angstgegner.

Angstgegner Gladbach

Denn das sind die Borussen zumindest auf dem Papier. Der letzte Bayern-Sieg im Borussia Park datiert aus dem März 2019. Damals gewannen die Münchner klar mit 5:1. Nagelsmann war da noch Trainer in Hoffenheim. Seine Bilanz als Bayern-Trainer ist ausbaubar. Gegen Gladbach konnte er in vier Spielen keinen Sieg feiern. In seine Amtszeit fiel u.a. die 0:5-Pokalblamage im Herbst 2021.

Nagelsmann malt Plakate

Einen konkreten Grund für die Negativserie konnte der 35-Jährige zunächst nicht nennen. Im eingangs erwähnten Hinspiel habe sein Team "ein sehr gutes Spiel gemacht", aber "viele Chancen liegengelassen". In der letzten Saison aber hätte die Mannschaft "keine guten Spiele" gezeigt. Einen Grund fand er dann aber doch, nämlich, "wenn man ständig darüber spricht, wie schwierig es dort ist. Ich habe auf dem Plakat drüber geschrieben: auch da san mia mia. Das ist ein ganz guter Slogan, mit dem wir mal dahinfahren sollten."

Gute Form bestätigen

In Gladbach geht es für die Münchner, die am Samstag möglicherweise auf Kingsley Coman verzichten müssen, vor allem darum, die zuletzt gute Form zu bestätigen. Während die Bayern seit ihrer Unentschieden-Krise (gegen Leipzig, Köln und Frankfurt) nur gewannen (Wolfsburg, Bochum und Paris), hat das Team von Trainer Daniel Farke im Jahr 2023 erst einmal gewinnen können und bereits vier Niederlagen kassiert.

Das Momentum spricht also für Nagelsmanns Männer. Der hat sich nach eigener Aussage mit den Gründen der Gladbacher Durststrecke nicht beschäftigt. "Wichtig ist, dass sie gegen uns nicht in die Spur kommen". Yann Sommer wird dabei diesmal voraussichtlich nicht mithelfen.