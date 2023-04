EHC-Trainer Jackson "im Schlussdrittel" - Übernimmt Söderholm?

Neun deutsche Meisterschaften, mehr als 1.000 Partien als Cheftrainer, 123 erzielte Punkte in einer DEL-Hauptrunde: Diese Rekorde hat Don Jackson in seiner rund 20-jährigen Karriere als Eishockey-Trainer aufgestellt. Wie es weitergeht mit dem erfolgreichsten Mann an der Bande der Deutschen Eishockey Liga, ist aber offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der 66-Jährige von der Coachingbank zurückzieht, ist durchaus groß.

EHC-Trainer Jackson: Tränenreiches "Schlussdrittel"

Auch wenn nach dem vierten Triumph des EHC Red Bull München darüber niemand so recht sprechen wollte, war dies doch herauszuhören. "Ich bin im Schlussdrittel", lautete die Aussage des US-Amerikaners nach dem entscheidenden 3:1-Sieg seines Teams gegen den ERC Ingolstadt, die für Aufsehen sorgte. Dass ihn auch sein persönlich neunter Titel in Deutschland noch berührte, bewiesen einige Tränen nach dem Triumph. "Jeder Titel ist emotional", sagte Jackson. Ob er vielleicht ja auch wegen seines bevorstehenden Abschieds so gerührt war, dazu wollte er nichts sagen.

Rückblick: Nach schmerzenden Niederlagen immer zurückgekehrt

Spekulationen über den Zeitpunkt seines Rückzugs gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Insbesondere nach den Playoff-Enttäuschungen seit 2018. Seitdem war der finanzstärkste Klub in Deutschland früher gescheitert, als ihm lieb war. Doch Jackson ließ unmittelbar nach schmerzenden Niederlagen keinen Zweifel daran, dass er auch im jeweils kommenden Jahr wieder angreifen wolle - als Trainer des EHC. Nachdem es diesmal aber wieder mit dem Titel geklappt hatte, hörte sich das Ganze auffällig anders an.

Manager Winkler: "Don entscheidet" - Gespräche in dieser Woche

Der EHC-Sportdirektor Christian Winkler verwies vielsagend auf die kommenden Tage: "Das werden wir nicht jetzt besprechen. Aber wir werden uns mit Sicherheit diese Woche wieder zusammensetzen. Dann werden wir schauen." Es sieht aber so aus, als warte er nur noch auf Jacksons Entscheidung. "Im Endeffekt entscheidet es der Don selber", verriet der Manager. Außerdem sagte er: Einen erfolgreicheren Trainer werde man "wahrscheinlich nicht mehr haben".