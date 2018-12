EHC-Spieler genießen ein Bier als Belohnung für das Halbfinale

Einen furiosen Abend erlebte der EHC auf dem Eis. Erst die Verlängerung hatte die Entscheidung gebracht: Trevor Parkes traf nach 4:02 Minuten der Overtime für die Münchner zum 5:5 (2:1, 2:3, 1:0, 0:1) bei den Malmö Redhawks. Das Hinspiel hatte der EHC mit 2:1 gewonnen, weshalb das Unentschieden jetzt zum ersten Halbfinaleinzug eines deutschen Teams in der Königsklasse reichte. Auch am Tag danach grinst Yannick Seidenberg noch über den Coup seines Kollegen: "Es gibt nicht Schöneres, als solche engen Spiel in der Verlängerung zu gewinnen".

"Kein guter Zeitpunkt zum Feiern"

Danach ist die Mannschaft "erst mal zurück ins Hotel gegangen zum Abendessen und haben dann ein Bier zusammen getrunken", erzählt Seidenberg. Angesichts der zahlreichen weiteren bevorstehenden Spiele stand dann aber schnell fest, "dass es kein guter Zeitpunkt ist zum Feiern", erklärt der Verteidiger. "Wir bereiten uns jetzt schon wieder auf das Spiel in Köln vor", sagt Seidenberg nach der Rückkehr in München.

Das Ziel ist "der Titel"

"Wir wissen, Salzburg müssen wir jetzt raushauen, dann sind wir im Finale", so lautet die Marschroute des 34-Jährigen für den weiteren Weg in der Königsklasse. Besonders erleichtert ist er, dass die Münchner "trotz der vielen Verletzungen" so weit gekommen ist. Damit soll die Erfolgsserie des EHC aber noch nicht beendet sein. "Jetzt kommen einige Jungs zurück und dann hoffen wir, dass wir den Titel gewinnen können", sagt Seidenberg.