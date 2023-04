EHC Red Bull München legt in DEL-Finalserie vor gegen Ingolstadt

Am Ende mussten sich die Münchner zum 2:1-Sieg in Spiel eins der Finalserie der DEL-Playoffs zittern. Der EHC führte in heimischer Halle nach dem zweiten Drittel mit 2:0. Nach dem Ingolstädter Anschlusstreffer im letzten Abschnitt wurde es zum Schluss nochmal spannend am Oberwiesenfeld. Durch den Sieg führt das Team von Trainer Don Jackson in der Best-of-seven-Finalserie mit 1:0 gegen den ERC Ingolstadt.

München 2:0 vorne nach zwei Dritteln

Der EHC Red Bull München führte nach dem ersten Drittel mit 1:0 gegen den ERC Ingolstadt. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Trevor Parkes traf bereits nach gut 90 Sekunden zur Führung. Ingolstadt schaffte es erst in der letzten von gleich drei Powerplay-Situationen gefährlich zum Abschluss zu kommen.

Im zweiten Abschnitt kamen die Schanzer viel besser rein und hatten eine Vielzahl von Gelegenheiten zum Ausgleich. Doch genau in diese Phase traf Frederik Tiffels nach einem Konter zum 2:0 für München (28.). Auch in der Folge verpassten es die Panther trotz bester Gelegenheiten auf die Anzeigetafel zu kommen. Unter anderem traf Ty Ronning nach einem tollen Solo nur die Latte (37.).

Spannendes Schlussdrittel

Der Anschlusstreffer für das Team von Trainer Mark French fiel nach zwei Minuten im letzten Drittel. Wojciech Stachowiak war nicht vom Puck zu trennen und vollendete zum 1:2 aus Sicht der Ingolstädter (42.). Danach war Ingolstadt die bessere Mannschaft und fuhr einen Angriff nach dem anderen gegen das Tor von Matthias Niederberger - ohne Erfolg.

In den letzten zwei Minuten nahmen die Schanzer noch ihren Goalie vom Eis für einen sechsten Feldspieler, doch auch das änderte nichts mehr an der Niederlage. Am Sonntag treffen sich beide Teams zu Spiel zwei in Ingolstadt.