EHC Red Bull München komplettiert oberbayerisches DEL-Finale

Der EHC Red Bull München komplettiert das erste oberbayerische DEL-Finale seit Einführung der Playoffs, in das der ERC Ingolstadt bereits eingezogen war. Die Münchner gewannen das entscheidende siebte Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 7:2 und stehen zum sechsten Mal in der Endspiel-Serie um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.

München zieht davon

Die Gastgeber gingen durch Treffer von Justin Schütz (3.) und Daryl Boyle (11.) bereits im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Doch die Münchner schossen sich gerade erst warm. Im zweiten Abschnitt zog der EHC innerhalb von fünf Minuten auf 5:0 davon. Chris DeSousa (27.), Trevor Parks (29.) und Patrick Hager (32.) sorgten für die scheinbare Vorentscheidung.

Die Grizzlys Wolfsburg konnten sich in dieser Phase bei ihrem Keeper Dustin Strahlmeier bedanken, dass der Rückstand nicht noch höher ausfiel. Stattdessen meldeten sich die Gäste zurück im Spiel. Ende des zweiten Drittels brachten Laurin Braun (36.) und Darren Archibald (38.) Wolfsburg wieder zurück in die Partie und stellten auf 2:5.

Varejcka entscheidet das Spiel

Im letzten Drittel warfen die Grizzlys nochmal alles rein und nahmen in den letzten Minuten Torwart Strahlmeier vom Eis für einen sechsten Feldspieler. Drei Minuten vor Schluss erzielte Filip Varejcka per Empty-Net-Goal die Entscheidung (57.), Andreas Eder traf noch zum 7:2 ins verwaiste Wolfsburger Tor. Danach kannte die Freude und Erleichterung über den Finaleinzug keine Grenzen. In der Final-Serie wartet nun der ERC Ingolstadt. Spiel eins steigt am Freitagabend.