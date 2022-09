EHC München verpatzt den Saisonauftakt: 3:6-Klatsche in Köln

Die Münchner waren den Kölnern nur ein Drittel lang ebenbürtig. Danach zogen die Haie dem Vize-Meister den Zahn. Zwei weitere Münchner Treffer kamen zu spät. Am Ende musste sich der Vize-Meister mit 3:6 (1:1, 0:2, 2:3) geschlagen geben. Dabei hat das Team von Trainer Don Jackson, der am Sonntag im Prestigeduell gegen die Adler Mannheim zum 1000. Mal in DEL an der Bande steht, für diese Saison große Ziele ausgegeben.

Erstes Drittel auf Augenhöhe

Der EHC erwischte den besseren Start und ging durch den Neuzugang Andreas Eder (4.) früh in Führung. Danach standen die Münchner lange Zeit defensiv sehr stabil und ließen die Haie nicht mal in ihr eigenes Drittel. Doch dann fand der KEC seinen Rhythmus und drückte auf den Ausgleich. Ein Tip-In durch Maxi Kammerer sorgte (16.) für das 1:1.

Pfostentreffer auf beiden Seiten, dann dreht Köln das Spiel

Im zweiten Drittel zeigten anfangs beide Teams ein Chancenfeuerwerk. So knallte Louis-Marc Aubry (28.) den Puck an den Pfosten. Auch der Münchner Frederik Tiffels traf (30.) das Eisen. Dann legten die Haie weiter zu. Kammerer gelang (33.) in Überzahl sein zweiter Treffer. Und Louis-Marc Aubry (39.) legte nach zur 3:1-Führung.

Die Haie drehen weiter auf, späte Gegentreffer des EHC

Im Schlussabschnitt machten die Hausherren da weiter, wo sie aufgehört hatten. Stanislav Dietz (41.) und Nick Bailen (42.) verfehlten den Münchner Kasten nur haarscharf. Kurios: Eine völlig misslungene Rückgabe des EHC rutschte nur fünf Zentimeter am eigenen Tor vorbei. Aubri nutzte (48.) ein Überzahlspiel zum 4:1. Und nur 18 Sekunden später klingelte es bereits wieder im Kasten des Nationalkeepers Mathias Niederberger: Brady Austin schob ihm die Scheibe (48.) durch die Schoner zum 5:1. Das 2:5 durch Patrick Hager (51.) und das 3:6 durch Austin Ortega (59.) war nur eine kurzzeitig Ergebniskosmetik. Jon Matsumoto stellte (57.) hatte kurz zuvor das 6:2 erzielt.

EHC-Profi Seidenberg vor DEL-Auftakt suspendiert

Der EHC war ohne den suspendierten Ex-Nationalspieler Yannic Seidenberg angetreten. Beim 38-Jährigen war in den vergangenen Tagen ein von der Norm abweichendes Ergebnis einer Trainings-Dopingkontrolle veröffentlicht worden.