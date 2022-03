EHC München unterliegt in Krefeld im Penaltyschießen

Der EHC Red Bull München kassierte bei den Krefeld Pinguinen seine erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge.

Die Gäste aus München begannen stark, hatten bereits nach nur 14 Sekunden den ersten gefährlichen Abschluss durch Ben Street. Allerdings konnten sie kein Kapital aus ihrer leichten Überlegenheit im ersten Drittel schlagen - es blieb beim 0:0. Stattdessen gingen die Krefeld Pinguins in der 23. Minute durch Lucas Lessio in Führung. Andrew O’Brien konnte sechs Minuten später ausgleichen, Zach Redmond brachte die Oberbayern vor knapp 2.000 Zuschauern in Führung.

Sabolic entschied Penaltyschießen zu Gunsten der Hausherren

In der 54. Minute sorgte Krefelds Eduard Lewand für den Ausgleich, der beide Mannschaften ins Penaltyschießen führte, das die Hausherren dank Robert Sabolic für sich entscheiden konnten.

"Wir haben über weite Strecken das Spiel gemacht. Am Ende war entscheidend, dass wir Krefeld zu lange im Spiel gelassen haben." EHC-München-Spieler Frank Mauer

Krefeld Pinguine gegen Red Bull München | 3:2 n. P.

Die Viertel im Überblick: 0:0|1:2|1:0|0:0|1:0

Tore: 1:0 (22.46) Lucas Lessio, 1:1 (29:16) Andrew O’Brien, 1:2 (39:51) Zach Redmond, 2:2 (53:31) Eduard Lewandowski, 3:2 (65:00) Robert Sabolic