EHC München trotz Niederlage gegen Färjestad Gruppenerster

München war in der Anfangsphase das bessere Team und ging in der 10. Minute verdient durch Justin Schütz in Führung. Die Gäste verteidigten nach dem Führungstor stark und überstanden das erste Überzahlspiel Karlstads (16.) ohne einen gegnerischen Torschuss.

Im Mittelabschnitt spielte Färjestad BK allerdings seine Qualitäten besser aus. In der 27. Minute wurde der Druck der Schweden zu groß: Victor Ejdsell schoss aus zentraler Position aufs linke Eck und profitierte davon, dass EHC-Goalie Kevin Reich keine freie Sicht hatte. Bereits fünf Minuten später brachte Jonathon Blum die Heimmannschaft in Führung.

Konter in Unterzahl brachte die Entscheidung

In der fünften Minute des Schlussdrittels hatten die Münchner innerhalb weniger Sekunden drei gute Chancen auf den Ausgleich: Bei den Schüssen von Yasin Ehliz sowie Yannic Seidenberg reagierte Karlstad-Torhüter Markus Svensson jedoch stark mit der Fanghand, bei Frank Mauers Abschluss ging der Puck knapp am Tor vorbei. München spielte in der Folge munter nach vorne, ließ sich aber in der 56. Minute in Unterzahl auskontern und kassierte durch Gustav Rydahl das Gegentor zum 1:3-Endstand.

Kurios: Manager Winkler mit 48 Jahren plötzlich wieder Goalie

Weil der eigentliche Ersatz-Torhüter Daniel Fiessinger mit einer ansteckenden Erkrankung zu Hause bleiben musste, hat der EHC kurzfristig seinen Manager Christian Winkler als Backup lizenziert, um den Richtlinien entsprechend mit zwei Goalies in die Partie zu gehen. Der mittlerweile 48-Jährige, der früher mit dem EHC München Bundesliga-Erfahrung gesammelt hatte, kam aber nicht zum Einsatz.

Kaum Zeit zur Erholung - am Donnerstag DEL-Partie in Straubing

Schon in weniger als 48 Stunden sind die Münchner wieder im Einsatz: Am Donnerstagabend gastiert der bislang ungeschlagene Tabellenführer im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga bei den zweitplatzierten Straubing Tigers.

Adler Mannheim ebenfalls im Achtelfinale

Die Adler Mannheim haben sich für ihre bislang einzige Saison-Niederlage in der Champions Hockey League revanchiert und am letzten Gruppenspieltag die Tabellenführung zurückerobert. Eine Woche nach dem 3:6 gegen Djurgården Stockholm bezwang der deutsche Eishockey-Meister die Schweden mit 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) und zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.

Augsburger Panther können am Mittwoch nachziehen

Die Augsburger Panther haben als dritter deutscher Teilnehmer am Mittwoch beim direkten Verfolger Bili Tygri Liberec die Möglichkeit, ebenfalls in die Runde der besten 16 Teams einzuziehen. In der Vorwoche hatte der Tabellenzweite der Gruppe C das Heimspiel gegen die Tschechen nach Penaltyschießen mit 2:3 verloren und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Am kommenden Freitag werden die Achtelfinal-Paarungen ausgelost. Die Hinspiele finden am 12. oder 13. November statt.