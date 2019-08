EHC München startet mit Sieg in Eishockey-Champions-League

Schon am Samstag (16.00 Uhr) steht das nächste Spiel der Münchner gegen HC Banska Bystrica aus der Slowakei an. Dritter Gegner in der Gruppenphase, die bis zum 16. Oktober abgeschlossen sein soll, ist Färjestad Karlstad aus Schweden. 32 Teams nehmen an der CHL teil. Gespielt wird zunächst in einer Vorrunde mit acht Gruppen zu je vier Teams. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

Die Augsburger Panther, zweiter bayerischer Vertreter in der CHL, gewannen beim Debüt in Europas höchster Eishockeyspielklasse beim schwedischen Vertreter Lulea HF.

Nächstes Spiel am Samstag

Für den EHC München geht's am Samstag (16.00 Uhr) weiter gegen HC Banska Bystrica aus der Slowakei. Dritter Gegner in der Gruppenphase, die bis zum 16. Oktober abgeschlossen sein soll, ist Färjestad Karlstad aus Schweden. Färjestads gewann sein Auftaktspiel zu Hause gegen Banska Bystrica deutlich 6:1 (3:0,1:1,2:0).