EHC München: Nur ein Spiel im Champions-League-Halbfinale

Die Corona-Infektionen beim EHC München haben den Spielplan auf den Kopf gestellt. Die Münchner kämpfen nun in nur einem einzigen Spiel um den Einzug in das Finale der Königsklasse. Das K.o.-Spiel gegen Tappara Tampere findet am 25. Januar statt.