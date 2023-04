EHC München im DEL-Finale: Hagers Date mit der Vergangenheit

In der DEL-Finalserie treffen mit dem EHC München und dem ERC Ingolstadt ab Freitag zwei bayerische Vereine in der Best-of-Seven-Serie aufeinander. Patrick Hager, Kapitän des EHC München, kann dabei seinen dritten Meister-Titel ausgerechnet gegen den ERC-Ingolstadt, mit dem er einst Meister wurde, einfahren.

Hager schreibt mit Ingolstadt Vereinsgeschichte

Es war vor knapp neun Jahren spätabends im Eishockeystadion von Köln: Aus einer nicht enden wollenden weiß-blauen Jubeltraube löst sich die Nummer 52 heraus und stellt sich wenige Meter entfernt zum Interview: "Das ist einfach unglaublich nach all der Scheiße, durch die wir in dieser Saison gegangen sind," sagte Patrick Hager.

Der gebürtige Rosenheimer hatte mit dem ERC Ingolstadt gerade Vereinsgeschichte geschrieben. Die Oberbayern feierten den ersten DEL-Meistertitel obwohl man als Vorrunden-Neunter ins Playoff 2014 gestartet war. Das entscheidende siebte Spiel konnten die Panther in einer verrückten Finalserie mit 2:0 gewinnen.

Hager trug damals maßgeblich zum Erfolg des ERC bei. 3.271 Tage später trifft er nun auf seinen Ex-Klub. Im rein bayerischen Finale führt der 34-Jährige die Münchner als Kapitän gegen die Panther aufs Eis.

Stamm- und Führungsspieler in München

Hager ist eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Eishockey, war Teil der Silbermedaillen-Gewinner von Pyeongchang und jahrelanger Nationalspieler. Seit nunmehr sechs Jahren ist die bayerische Landeshauptstadt seine sportliche Heimat. Mit den Bullen wurde er in der Saison 2017/2018 Deutscher Meister, zog zweimal in die Finalserie ein und verbuchte insgesamt 193 Scorerpunkte in 314 Spielen.

In den ersten Jahren spielte Hager oft an der Seite von blutjungen talentierten Jungbullen und musste somit auch immer ein Auge auf Stabilität und Defensive haben. Inzwischen sind erfahrenere DEL-Spielern wie Chris DeSousa, Andreas Eder oder Frederik Tiffels an seiner Seite. So kann der stärkste Bully-Spieler der Liga auch entscheidende Vorstöße nach Vorne machen. Das belegen auch die Zahlen der bisherigen Saison: 37 Scorerpunkte in der Hauptrunde. Neun Tore, davon zwei spielentscheidende, im Playoff.

Erfolgreiche Jahre in Ingolstadt

An die Zeit in Ingolstadt erinnert sich Hager gern zurück. Es waren erfolgreiche Jahre – die Krönung natürlich der Meistertitel, zudem sammelte er in den drei Jahren bei den Schanzern 102 Scorerpunkte in 193 Spielen. Es war auch die Zeit, in der seine beiden Kinder zur Welt kamen. "Ich bin dankbar für die Jahre, die ich in Ingolstadt gehabt habe. Es war superschön auch Teil der Geschichte dort zu sein“, sagte er nach dem entscheidenden Spiel gegen Wolfsburg.

Dennoch weiß Hager, dass eine harte Finalserie auf sein Team wartet: spielen doch die zwei bestplatzierten Teams aus der Hauptrunde gegeneinander. Auch wenn das Date mit der Vergangenheit gute Erinnerungen weckt, wird spätestens beim ersten Bully kein Platz mehr dafür sein. Patrick Hager identifiziert sich nach sechs Jahren total mit seinen Münchner Bullen: "Jetzt hast du ein anderes Logo auf der Brust, kämpfst für andere Farben und dafür schmeißt man sich voll rein.“

Vorfreude aufs "Nachbarschaftsduell“

Mit den Münchnern geht Hager nun als Favorit in die Best-of-seven-Serie aufgrund der Kadertiefe, der dominanten Saison und der nominellen Qualität. Trotzdem wird es für die Bullen kein Spaziergang, nachdem es gegen Wolfsburg bis ins siebte Spiel ging, hatte die Mannschaft ein Spiel weniger Pause als die Ingolstädter.

Zudem kommen die Schanzer mit einem glänzend aufgelegten Kevin Reich im Tor (94,56 Fangquote), einer effizienten Offensive und einem funktionierenden Kollektiv nach München. "Aber mindestens sind es jetzt kürzere Wege, das macht auch viel Aus“, meint Hager schmunzelnd mit Blick auf die circa 70 Kilometer Auswärtsfahrt in die Stadt der Schanzer.