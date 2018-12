EHC München gewinnt gegen Berlin nach Penaltyschießen

Tabellenführer Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga zum zweiten Mal in Serie verloren. Der Spitzenreiter verlor am Freitag bei den Krefeld Pinguinen nach einem Last-Second-Tor mit 4:5 (2:1, 1:2, 1:2). Phillip Bruggisser schoss für die Rheinländer in einem spektakulären Spiel fast mit der Schlusssirene den entscheidenden Treffer.

Auch Verfolger Düsseldorf patzt

Die Adler bleiben mit 69 Punkten dennoch deutlich Erster, da auch die Düsseldorfer EG patzte. Der Tabellenzweite verlor durch ein Tor von Darin Olver (37. Minute) beim ERC Ingolstadt mit 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) und hat weiter sechs Zähler Rückstand auf die Mannheimer.

München kann Sieg verbuchen

Einzig der Dritte EHC Red Bull München war aus dem Spitzenquartett am 33. Spieltag erfolgreich. Gegen die Eisbären Berlin siegte der Titelverteidiger nach Penaltyschießen 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0). Der frühere Nationalmannschaftskapitän Michael Wolf und Trevor Parkes blieben im Shootout nervenstark.

Richtig glücklich war man mit dem späten Erfolg aber nicht. Die Münchner hatten mehr Chancen, doch die Berliner machten die Tore. "Wir machen zu viele Fehler in der Defensive was uns "Tore kostet. Und vorne geht's gerade nicht rein", sagte Maximilian Kastner. Das 3:3 von Trefor Parkes viel in Überzahl erst drei Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit.In der Verlängerung gab es keine Tore. Erst im Penaltyschießen trafen die Gastgeber besser.

Augsburger Panther unterliegen Straubing Tigers

Das Überraschungsteam Augsburger Panther unterlag den Straubing Tigers 2:5 (1:1, 1:2, 0:2), rangiert nach der zweiten Niederlage in Serie weiterhin auf Rang vier. Drei Punkte hinter Augsburg liegen die Kölner Haie, die 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) bei Schlusslicht Schwenningen gewannen.

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven unterstrichen ihre Playoff-Ambitionen und fertigten die Grizzlys Wolfsburg mit dem höchsten DEL-Sieg der Clubgeschichte 8:1 (2:0, 5:1, 1:0) ab. Der Slowene Jan Urbas (33./36.) traf für den Sechsten doppelt.