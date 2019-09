EHC München - der "Vize" will wieder triumphieren

So lief die letzte Saison

Nach der Hauptrunde gab's noch einen neuen Punkterekord für die Oberbayern: 109 Zähler. Besser waren sie nie. Das Problem nur: Mannheim war nochmal acht Punkte besser - und am Ende auch in den Play-offs eine Klasse für sich. Mit einer 1:4-Serie kegelten die Adler die Bullen im Finale überlegen vom Thron, der Traum von der vierten Meisterschaft in Serie war ausgeträumt.

Vielleicht war es der Preis der Champions Hockey League (CHL), dass München die vierte Meisterschaft in Serie nicht geglückt ist. Beim CHL-Finalisten waren am Ende bis zu acht Spieler gleichzeitig verletzt, die langen und kräftezehrenden DEL-Play-off-Serien gegen Berlin und Augsburg taten ihr Übriges.

Und einige Spieler wie Stajan oder Shugg waren dann doch nicht die erhofften Kracher, die die Abgänge von Olympia-Silberheld Dominik Kahun, der nun für Pittsburgh in der NHL wirbelt, und des langjährigen Toptorjägers Keith Aucoin gleichwertig hätten kompensieren können.

Wer kommt, wer geht?

Ein Abschied schmerzt ganz besonders: Kapitän Michael Wolf. Der zweitbeste Torschütze der bisherigen DEL-Geschichte ist nicht eins zu eins zu ersetzen. Sein Torriecher legendär, sein Wert in der Kabine eigentlich unbezahlbar. Aber nach 782 Spielen und zuletzt vier Jahren in München war jetzt Schluss. Wolf möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Statt am Fließband einzunetzen hilft er nun vorerst seinem Vater in Füssen beim Schuhe verkaufen.

Der Abgang von John Mitchell trifft die Münchner ebenfalls hart. Der 34 jährige kam vor einem Jahr mit der Erfahrung von weit über 500 NHL-Spielen und avancierte zum Münchner Topscorer. Nun beendete er seine Karriere ebenso wie 800-NHL-Spiele Mann Matt Stajan, der den hohen Erwartungen nicht immer gerecht werden konnte.

Auch bei den jungen Spielern ist einiges im Umbruch. Tobias Eder ging zur Düsseldorfer EG, sein Bruder Andreas wurde an Nürnberg verliehen. Ebenfalls verliehen: Jakob Mayenschein. Er spielt die kommenden Monate in Augsburg.

Zwei der interessantesten Neuzugänge könnten gegensätzlicher nicht sein. Auf der einen Seite der Kanadier Derek Roy. Knappe 800 NHL-Spiele, unter anderem Bronze bei Olympia, Silber bei der WM und zuletzt auch in der schwedischen Liga einer der absoluten Topstürmer. Obwohl mittlerweile 36 hat er das Zeug zum Königstransfer der Liga.