EHC München: Bringt die Champions League den Erfolg zurück?

Der EHC München hat derzeit zwei Gesichter. In der heimischen Liga steckt der Münchener Eishockey-Klub tief in der Krise. Fünf Niederlagen in Serie, nur zwei der letzten zwölf Spiele konnten die Oberbayern für sich entscheiden. In der DEL steht der dreifache Deutsche Meister aktuell nur auf Rang vier, neun Punkte Abstand auf die drittplatzierten Adler Mannheim.

Deutlich besser läuft es für die Münchner in der Champions Hockey League. Dort steht der EHC zum zweiten Mal in der Klub-Geschichte im Halbfinale der Königsklasse. Im Hinspiel am Dienstag, 4. Januar, (20.30 Uhr) treffen die Oberbayern auf den 17-fachen finnischen Meister Tappara Tampere. Zuhause soll der Grundstein für den Einzug ins Finale gelegt werden.

EHC von Verletzungssorgen geplagt

Ein Selbstläufer wird es allerdings nicht. Zuletzt hatten die Münchner einige Ausfälle zu beklagen. Topscorer Frederik Tiffels, der aktuell die Torjägerliste der Champions League anführt, musste ebenso passen wie die Angreifer Yasin Ehliz (krank) und Frank Mauer (verletzt). Ob Chefcoach Don Jackson am Dienstag auf das Trio setzen kann, ist noch unklar.

Sportdirektor Christian Winkler möchte die schlechte Leistung in der Liga nicht zu hoch hängen: "Die Jungs haben dieses Jahr viel mitgemacht. Die Mannschaft kann Eishockey spielen. Intern stimmt es. Man kann auch gestärkt aus so etwas herausgehen", sagte Winkler dem BR-Reporter Taufig Khalil.

Wiedersehen mit Ex-Liga-Konkurrent

Ein Hoffnungsträger soll dazu auch am Dienstag beitragen: Der erst kürzlich verpflichtete Kanadier Andrew O'Brien lief bereits bei der 3:4-Niederlage gegen die Grizzlys Wolfsburg auf. Den Champions-League-Gegner aus Tampere kennt der Verteidiger gut. O'Brien spielte zuletzt in der finnischen Liga bei JYP Jyväskylä.