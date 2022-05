EHC-Manager Winkler will Pokal "nächstes Jahr wieder in München"

"Alle haben an einem Strang gezogen"

Dann aber "waren auf einmal waren 23 Spieler an Corona erkrankt und die Hallen wurden für die Zuschauer wieder geschlossen". Dabei sind "in unserer Sportart die Zuschauer ein großes Kaliber", betonte der Manager. Dementsprechend mussten die Vereine wirtschaften. Dem EHC habe auch "ein stabiles Umfeld geholfen". Alle hätten "an einem Strang gezogen", sagt Winkler und ergänzt: "Nach dem zweiten Mal in Quarantäne haben wir uns eingeschworen und unser bestes Eishockey gespielt."

Weltmeisterschaft: Halbfinale und vielleicht eine Medaille

Jetzt folgt fast direkt nach dem Saisonende die Weltmeisterschaft. "Ich traue den Jungs viel zu", sagte Winkler. Richtung Halbfinale zu spielen und vielleicht sogar eine Medaille zu gewinnen, sollte drin sein. Schließlich sei das Team gespickt mit einigen NHL-Spielern und habe eine dementsprechende Qualität.