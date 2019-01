EHC-Kapitän Wolf hört auf "wenn's am Schönsten ist"

Als erster Verein in der Geschichte des deutschen Eishockeysports hat der EHC München den Einzug in das Finale der Champions League geschafft. Für Kapitän Michael Wolf ist das der Höhepunkt seiner erfolgreichen Karriere. Und nach diesem Endspiel (5. Februar) und dem erhofften vierten Meisterschaftsgewinn des EHC in der Finalrunde im April wird er seine Karriere beenden. Passend dazu wünschte ihm der EHC-Trainer mit einem Augenzwinkern und einer Einschränkung für die Zukunft alles Gute: "Aber nur, nach einem weiteren Titel".

"Natürlich spielt dabei auch meine Familie eine große Rolle, sie hat mich jahrelang unterstützt und alles dem Eishockey untergeordnet. Nun ist es an der Zeit, dass die Familie an erster Stelle steht." EHC-Kapitän Michael Wolf

"Mal schauen, wo man mich am Schluss findet"

"Ich mache am Ende der Saison Schluss", sagte der 37-Jährige. Die Entscheidung sei "nach und nach gereift und nicht leicht gefallen", sagte Wolf. Was er nach der sportlichen Laufbahn machen wird, lässt er noch offen: "Das kann ich noch nicht genau sagen. Wir werden mal schauen, wo man mich am Schluss findet".

Serienmeister, Nationalspieler und Torschützenkönig

Wolf, der seine Eishockeylaufbahn in seiner Heimatstadt beim EV Füssen begann, kam im Jahr 2014 von den Iserlohn Roosters zum EHC. Mit den Münchnern hat er in den vergangenen drei Jahren die Deutsche Meisterschaft geholt. 330 Mal schupste er die Scheibe in den gegnerischen Kasten, kein Profi erzielte bisher mehr Treffer in Deutschlands höchster Spielklasse. In den Jahren 2008 und 2011 wurde er DEL-Torschützenkönig. Im Rückblick sagt der Füssener aber auch, er habe "mit der Nationalmannschaft schöne Momente gehabt". Mit der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver ging für ihn "ein Kindheitstraum in Erfüllung". Im gleichen Jahr gelang dem insgesamt152-fachen Nationalspieler ein vierter Platz bei der Weltmeisterschaft.