EHC feiert DEL-Titel - Don Jackson "stolz auf jeden Einzelnen"

Die Mannschaft des deutschen Eishockey-Meisters EHC München ist nach dem Triumph in der Playoff-Finalserie der Deutschen Eishockey Liga im Münchner Rathaus feierlich empfangen worden. Es sei einfach "Klasse“, was die Mannschaft geleistet habe, sagte Stadtoberhaupt Dieter Reiter und freute sich darüber, dass der EHC den Pokal mitgebracht hat. Denn, sagte er schmunzelnd mit Blick auf das Titelrennen in der Bundesliga, "ob ich dieses Jahr noch einen anderen Meister-Pokal sehen werde, weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich ja erst noch."

Don Jackson lässt Zukunft offen

Die in Tracht gekleidete Mannschaft um Rekordtrainer Don Jackson trug sich ins Gästebuch der Stadt ein. "Ich bin so stolz auf jeden Einzelnen", sagte Jackson, der den vierten Titel mit den Münchnern feierte. Das Team habe "jeden Spieler, jeden Mitarbeiter" gebraucht, "um erfolgreich zu sein".

Ob er mit dem Team auch den fünften Titel in Angriff nimmt, ließ Jackson allerdings weiter offen. "Die Nummer eins ist für mich immer die Familie", betonte er. Man pendle hin und her, das sei "nicht einfach" über 18 Jahre. Es werde jetzt Gespräche mit ihm und Sportdirektor Christian Winkler geben. "Die Zeit wird kommen, wir werden es euch wissen lassen."

Reiter: "Diskutieren ja gerade Trainerfragen in anderen Sportarten"

Oberbürgermeister Dieter Reiter würde einen Verbleib von Jackson begrüßen. Er "ist jetzt seit 2014 Trainer beim EHC, Trainerkonstanz kann nicht schaden und wir diskutieren in München ja gerade Trainerfragen in anderen Sportarten.“ Jackson habe den EHC ganz nach vorne gebracht. "Er hat fünf Meisterschaften mit Berlin erzielt und nur vier bisher mit München, deshalb ist es ganz klar: Er muss mindestens solange bleiben, bis wir einen Ausgleich geschafft haben".

Meisterfeier am Sonntag am Olympia-Eissportzentrum

Die Münchner hatten sich am Sonntag im fünften Play-off-Finalspiel gegen den ERC Ingolstadt die insgesamt vierte deutsche Meisterschaft gesichert. Das Team von Chefcoach Jackson, für den es bereits der neunte Titel war, hatte die Trophäe bereits von 2016 bis 2018 gewonnen. Vorjahressieger Eisbären Berlin hatte sich nicht für die Play-offs qualifiziert.

Am Sonntag findet noch die Meisterfeier auf dem Vorplatz des Olympia-Eissportzentrums statt.