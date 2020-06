Effiziente Regensburger schlagen Darmstadt 98

Regensburg macht's unnötig spannend

Bitter und unnötig allerdings, was nur fünf Minuten nach der 2:0-Führung geschah: Regensburgs Erik Wekesser musste wegen wiederholtem Foulspiel nach Gelb-Roter Karte vom Platz (57.). Der Jahn musste die Führung also über eine halbe Stunde in Unterzahl über die Zeit bringen.

Darmstadt verschießt Elfmeter

Und es wurde richtig spannend, denn nur wenige Minuten nach dem Wekesser-Abgang gab's Elfmeter für Darmstadt. Tobias Kempe jagte den Ball aber über die Latte (66.). Obwohl die Darmstädter drückten, war ihnen an diesem Nachmittag kein Treffer gegönnt.

Stattdessen legte Regensburg noch einmal nach. Jann George erhöhte in der 77. Minute auf 3:0 für die Hausherren. Einen weiten Ball von Jahn-Keeper Alexander Meyer ließ Darmstadts Nicolai Rapp nur prallen, George bedankte sich und schob lässig ein. Am Ende gewann mit Regensburg das effizientere Team, die eigentlich druckvollere Mannschaft, nämlich Darmstadt, stand am Ende mit leeren Händen da.