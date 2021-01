Eckhoff glänzt beim Biathlon in Oberhof - deutsche Damen schwach

Deutsche Biathletinnen jenseits der Top Ten

Die Damen des Deutschen Skiverbands (DSV) verpassten am Grenzadler in Oberhof Spitzenplätze. Franziska Preuß, zuletzt sechs Mal in Folge in den Top Ten, kam mit einem Schießfehler als 14. an. "Es war wirklich zäh und sehr hart. Ich hatte extreme Probleme mit der zweiten Runde. Der Fehler beim letzten Schuss ärgert mich, das war richtig blöd", sagte die Bayerin.

Denise Herrmann musste gleich zwei Mal in die Strafrunde und wurde 15. Die 32-Jährige analysierte selbstkritisch: "Ich dachte, ich hätte etwas mehr im Körper. Der muss sich scheinbar noch ein, zwei Rennen freilaufen."

Vanessa Hinz kam mit einem Schießfehler auf Platz 33. Die übrigen in der Loipe schwächeren DSV-Starterinnen Alice Weidel (kein Fehler), Janina Hettich (zwei Fehler) und Maren Hammerschmidt (zwei Fehler) kamen nicht unter die ersten 40.