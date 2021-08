EC in München - der Countdown hat begonnen

Bei den European Championships werden dann im kommenden Jahr Europameisterschaften in insgesamt 9 Sportarten ausgetragen. Am Odeonsplatz, auf der Theresienwiese und im Olympiapark war für die Besucher beim Warmup schon einmal vieles mit dabei. Ob Tischtennis, Bouldern oder Beachvolleyball - jeder konnte zuschauen oder mitmachen, alles bei freiem Eintritt.

ARD und ZDF übertragen

Startschuss für die European Championships Munich 2022 ist am 11. August 2022. 4.700 Athtleten und Athletinnen werden dann in der bayerichen Landeshauptstadt ihre EM in den olympischen Sportarten austragen und Erinnerungen wecken - an damals: 1972. ARD und ZDF sind dann rund um die Uhr dabei, übertragen wird das Mega-Event in 56 Länder in ganz Europa.