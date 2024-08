Eberl zu Tah: "Wir konnten die Forderungen nicht erfüllen"

Vincent Kompany freut sich auf die Partie gegen den SC Freiburg (Sonntag, 17.30 Uhr live in der Radioreportage), denn es wird sein erste Heimspiel als Bayern-Coach: "Endlich ein Spiel in der Allianzarena, ich habe dass Gefühl dass ich schon ewig hier bin, aber noch nie ein Spiel in der Allianzarena gespielt habe", sagte der Belgier am Freitag morgen in der Pressekonferenz anlässlich des zweiten Bundesliga-Spieltags.

Eberl: "Danke für die Deadline"

Weniger Anlass zur Freude gab es für Bayerns-Sportvorstand Max Eberl: "Ich habe mir geschworen, ich möchte mich gar nicht erklären müssen, was da passiert oder nicht passiert ist." Später erklärte Eberl trotzdem den gescheiterten Transfer von Leverkusens Abwehr-Boss Jonathan Tah: "Leverkusen (hat) uns vor drei Wochen eine Deadline gesetzt und gesagt: 'Hör zu, bis dahin müsst ihr diese Summe zahlen.' Und ich habe Simon Rolfes schriftlich gesagt: Danke für die Deadline, danke für den Betrag, den du uns gesagt hast, wir können beides nicht erfüllen und damit sind die Verhandlungen erledigt"

Ein Abgang noch möglich

Dass der FC Bayern bis zum Ende des Transferfensters noch einen weiteren Spieler verpflichtet, schloss Eberl aus: "Wir werden keinen Spieler mehr verpflichten. Wenn dann wäre es vielleicht ein Abgang, aber bei allem anderen haben wir einen Kader stehen mit dem wir sehr zufrieden sind." Gemeint war Mittelfeldspieler Gabriel Vidovic, der beim FSV Mainz 05 als Leihe im Gespräch ist.

Lob für Neuzugang

Mit dem Neuzugang Michael Olise ist Kompany sehr zufrieden: "Ich glaube, dass ist ein Junge mit ganz viel Selbstvertrauen. Hoffentlich wird er in den nächsten Wochen zwingen, wie gut er ist. Für Bayern wird er auf jeden Fall in Zukunft eine wichtiger Spieler werden." Auch Stürmer Harry Kane schwärmte bereits vom Ballzauberer Olise: "Seine Fähigkeiten mit dem Ball sind fantastisch. Die Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er die Spieler umspielt – und sein Ergebnis ist auf einem sehr hohen, hohen Niveau”.

Vorfreude auf den SC Freiburg

Zum kommenden Gegner SC Freiburg sagte Kompany, dass er beeindruckt von der Arbeit dort sei: "Sie haben eine klare Identität. Das zeigt, wie klar dieser Klub seit Jahren in der Bundesliga operiert." Trotz des Respekts ist natürlich Kompany's Ziel der erste Heimsieg.