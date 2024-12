Eberl bestätigt: Neuer vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern

Zuletzt war Manuel Neuer in Sachen Selbstwerbung eher unglücklich auf dem Platz, sorgte mit Patzern und vor allem mit der Roten Karte im Spiel gegen Leverkusen für schlechte Schlagzeilen. Der FC Bayern hält trotzdem an seiner Nummer eins fest. Wie Sportvorstand Max Eberl nun bestätigt, sind die Münchner kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Neuer. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft im Sommer 2025 aus.

"Beide sind froh und glücklich, wenn es über die Bühne geht. Die Gespräche sind da auf jeden Fall in diese Richtung, dass wir uns das vorstellen können, dass Manu es sich vorstellen kann. Jetzt gilt es, die letzten Details zu klären und zu besprechen", sagte Eberl vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr live in der Radioreportage) gegen RB Leipzig.

Neuer mit klarer Ansage

Neuer hatte selbst bereits am vergangenen Wochenende klar gemacht, dass er auch in der Saison 2025/26 zwischen den Pfosten des Rekordmeisters stehen will. "Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht", sagte der Bayern-Kapitän am Sonntag bei einem der traditionellen Fanklub-Besuche der FCB-Spieler.

Manuel Neuer steht seit 2011 im Tor der Münchner, wurde in dieser Zeit fünfmal als FIFA-Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet. In der aktuellen Saison scheint der 38-Jährige aber nicht mehr in absoluter Topform zu sein. Das bestätigen auch Statistiken des "Kickers". So liegt Neuers Paradenquote aktuell bei 53,6 Prozent und damit erstmals seit der Saison 2011/12 unter sechzig Prozent. Pro Spiel zeigt er aktuell im Durchschnitt 0,9 Paraden, in der Vorsaison waren es noch 2,5.

In der Bundesliga ist er trotzdem aktuell hinter Peter Gulacsi von RB Leipzig der Torhüter mit den meisten Spielen ohne Gegentor. Er gehört also immer noch zu den besten Keepern und hat beim FC Bayern nach 13 Jahren mit etlichen Titeln Legendenstatus. Somit ist die Vertragsverlängerung, vermutlich um ein Jahr bis 2026, doch keine Überraschung.

Eberls lange To-do-Liste

Für Max Eberl dürfte die Vertragsunterschrift eine Erleichterung sein, denn seine To-do-Liste ist aktuell sehr lang. Der wichtigste Punkt der Liste dürfte wohl die Vertragsverlängerung mit Top-Spieler Jamal Musiala sein. Doch auch die Arbeitspapiere von Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Leroy Sané und Thomas Müller laufen im kommenden Sommer aus.

Diese Gespräche haben bei Eberl höchste Priorität, an Wintertransfers denkt er nicht: Der Fokus liege auf den Vertragsverlängerungen, die er als "interne Transfers" sehe, sagte der 51-Jährige. "Der Fokus ist auf dem Kader, den wir haben. Mit dem sind wir extrem glücklich, extrem happy. Und wenn dann eben alle Verletzten wieder da sind, dann haben wir auch eine ganz, ganz große Qualität und gute Auswahl."