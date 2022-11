E-Sport: Virtuelle Bundesliga beginnt und wird Pflicht

Am 15. November startet die Gaming-Liga in ihre neue Spielzeit. Allerdings nur mit 29 statt 36 Vereinen. Das soll sich ab der kommenden Saison ändern. Dann nämlich wird die Teilnahme an der virtuellen Bundesliga für alle Erst- und Zweitligisten verpflichtend – wer nicht mitmacht, dem droht eine Geldstrafe.

Denn obwohl es den eFootball-Klubwettbewerb schon seit einigen Jahren gibt, nimmt die Gaming-Community davon bisher nur wenig Notiz. Ein Grund, warum die DFL eine Teilnahmepflicht einführt. Werder Bremen begrüßt das. "Vereine, die nicht an der Virtual Bundesliga teilnehmen, bekommen eine Strafe, die sie zahlen müssen. Und vielleicht wird es ja sogar irgendwann mal zum A-Kriterium", erklärt Bremens e-Sports-Beauftragter Dominik Kupilas.

"Das heißt, wenn man dann nicht dran teilnimmt, darf man auch nicht an der realen Bundesliga teilnehmen. Soweit sind wir nicht." Aber die neue Pflicht zeige die Ernsthaftigkeit des Wettbewerbs und die steigende Professionalität, sagt auch die DFL.

Die Spitzenteams fehlen

Das funktioniert aber auch nur, wenn alle mitmachen - vor allem die großen Vereine - und gerade da hapert es im Moment noch. Borussia Dortmund und der FC Bayern München sind aktuell noch nicht mit einem Esports-Team in der Liga vertreten, ebenso wie die anderen bisherigen Spitzenteams dieser Saison: Der SC Freiburg und Union Berlin.

Insbesondere bei den Bayern dürfte sich das auch in der kommenden Saison nicht ändern. Die würden wohl lieber die Geldstrafe der DFL in Kauf nehmen, als sich der virtuellen Bundesliga anzuschließen, meinte eine Brancheninsiderin. Denn: Der Rekordmeister hat einen Sponsorenvertrag mit einem Spiele-Entwickler, mit dem die DFL nicht zusammenarbeitet. Dank der Millioneneinnahmen aus diesem Sponsoring dürfte eine mögliche Geldstrafe des Verbandes wohl verschmerzbar sein.

Was passiert beim Abstieg aus der Profiliga?

Die einen wollen nicht, die andern dürfen nicht, wie z.B. der FC Ingolstadt. Die Fußballer um Kapitän Tobias Schröck haben sich auf dem echten Rasen in die 3. Liga verabschiedet, und deswegen darf Ingolstadt auf dem virtuellen Grün auch nicht mehr in der VBL mitspielen. "Ich glaube, wir sind letztes Jahr sehr weit gekommen in dieser Liga, und dass man jetzt nicht mehr mitspielen darf, weil wir jetzt in einer dritten Liga sind, finde ich eine komische Regelung", so Schröck.

Aber die virtuelle Bundesliga ist eben ein DFL-Produkt und damit den Erst- und Zweitligisten vorbehalten. Ob es in Zukunft auch für Drittligisten und unterklassige Vereine Möglichkeiten gibt, sich für die Virtuelle Bundesliga zu qualifizieren, ist noch offen. Die DFL "stehe aber mit dem DFB im Austausch, um gemeinsam ein möglichst attraktives eFootball-Ökosystem zu kreieren."

Teure E-Sports-Teams

Klar ist, ohne die finanzielle Unterstützung der DFL wird es für manche Klubs schwer. Denn laut DFL-Richtlinien braucht jedes Team mindestens drei Spieler, dazu kommt ein hauptamtlicher Verantwortlicher und eine Räumlichkeit, die als E-Football-Hauptspielstätte dient. Für Arminia Bielefeld war das zu viel Geld für zu wenig Aufmerksamkeit. Ihr 2019 gegründetes E-Sports-Team haben sie nach nur einem Jahr wieder abgeschafft.

Der SC Paderborn hingegen hält an seiner Mannschaft fest und das, obwohl der Marketingeffekt bisher gering ist: Rund 300.000 Euro hat der Verein schon investiert – nur ca. 80 Zuschauer hat ein durchschnittliches Ligaspiel auf dem Kanal des Klubs. "Bei uns trägt sich eSport im Moment noch nicht. Aber wir haben eine Unterstützung durch die Deutsche Fußball-Liga, die dieses Projekt jetzt im Anfang unterstützt", erzählt Geschäftsführer Martin Hornberger, "und ich denke mal, dass das auch in Zukunft so sein wird, dass es Liga-Partner und -Sponsoren gibt."

E-Sports als Einnahmequelle

Auch der VfB Stuttgart hatte seine Mannschaft zwischenzeitlich aufgegeben, sich aber zu dieser Saison wieder neu aufgestellt. Die Entscheidung dazu sei aber unabhängig von der DFL gefallen, so Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle, man sehe in der Wiedereinführung vor allem auch die Chance, damit die Generation Z zu erreichen.

"Wenn man einen Schritt weiterdenkt, dass dann auch im europäischen Wettbewerb gespielt wird, dann ist das sehr interessant und eben auch lukrativ", meint Wehrle. Darauf hofft auch der Projektleiter der Virtual Bundesliga bei der DFL, Jörg Höflich: Er sieht das Potential, dass die Liga vom reinen Marketing-Projekt zu einem lukrativen Produkt der DFL wird, zu einem weiteren Standbein für die Vereine. "Wohin es gehen kann, ist natürlich immer ein bisschen Glaskugel. Aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben" ist sich Jörg Höflich sicher.

Ob die virtuelle Bundesliga wirklich ein Gewinn für die Vereine wird, ist offen. Genau wie die Frage, ob die Liga von Fans und Klubs akzeptiert wird. Klar ist nur eins: Alle Vereine müssen. Ob sie wollen oder nicht.