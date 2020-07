"E-Sport" profitiert von Corona-Pause im Sport

Mitte April lief das europäische Finale im Counter-Strike der "ESL Pro League“. Ein Spiel, bei dem zwei Teams mit Pistole oder Gewehr durch eine virtuelle Welt laufen und versuchen, den Erfolg der anderen Gruppe zu verhindern. Dabei kommt es auf Kommunikation und eine gute Strategie an. Auch das gilt als E-Sport. Nicht nur virtuelle Fußballspiele und Autorennen.

Weltweit fiebern bei so einem Event Hunderttausende vor ihrem Bildschirm mit. Die Spieler sind Profis und können ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro gewinnen, sagt der ESL Pressesprecher Christopher Flato: "ESL Pro League – das ist vergleichbar mit der Champions-League im Fußball. Da spielen die besten Vereine – in diesem Fall im Counter-Strike: Global Offensive. Die hat bereits in der Gruppenphase den Rekord der gesamten Saison aus dem letzten Jahr geknackt. Das sind schon Steigerungen im zweistelligen, wenn nicht sogar dreistelligen Bereich, was die Einschaltquoten betrifft."

Turniere ohne Zuschauer nicht so schlimm

Hier hat der E-Sport von Corona offensichtlich profitiert. Der größte E-Sport Turnier-Veranstalter der Welt, habe in den vergangenen Wochen aber auch wichtige Events mit Tausenden Zuschauern vor Ort absagen müssen, so Flato. Aber es ist natürlich nicht so schlimm, wie beim echten Sport - Fußball, Basketball oder Handball. Denn der Betrieb musste nicht komplett ruhen. Die Spieler konnten von zu Hause zocken. Das haben auch viele Amateur-Spieler gemacht. Die Anmeldezahlen für Online-Turniere sind ebenfalls gestiegen, sagt Flato: "Dementsprechend merkt man schon in den vergangenen Wochen – oder inzwischen auch schon Monaten – dass viele Formen des Entertainments weggefallen sind und manche Streaming-Plattformen auch schon durchgeschaut wurden. Und E-Sport da auf jeden Fall einen großen Stück vom Kuchen beanspruchen kann.“

Interesse am E-Sport steigt seit Jahren

Das Interesse am E-Sport wächst schon seit Jahren, sagt der E-Sport Experte Marcel Hüttermann, von der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaft. Zwar gebe es noch keine belastbaren Zahlen zur Corona-Krise, sagt er. Aber: "Die Esport-Branche braucht jetzt nicht unbedingt Corona, um weitere Zuschauer zu generieren. Aber die Corona-Krise führt vielleicht dazu, dadurch dass man sich eben auch auf den digitalen Kanälen treffen kann, ohne quasi das Haus verlassen zu müssen – oder weil professionelle Fußball-Stars sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass dann noch mal zusätzlich der Fokus auf dem E-Sport und noch mal mehr Fans generiert werden."

Für Sponsoren attraktiv

Im April, als die Bundesliga wegen der Corona-Krise pausieren musste, hatten sich Fußballer wie Davie Selke von Werder Bremen oder auch Achraf Hakimi von Borussia Dortmund, an einem virtuellen Fußball-Turnier beteiligt – und so für Aufmerksamkeit gesorgt. Eine Aufmerksamkeit, die sich mittelfristig auch auf die Einnahmen des E-Sport insgesamt auswirken könnte.

Hüttermann glaubt, dass sich auch durch die Corona-Krise in Zukunft mehr Firmen im E-Sport-Bereich engagieren werden: "Wenn ich als Unternehmen hingehe und viel in den klassischen Sport investiere, dann kann es in Zukunft immer wieder mal sein, dass durch eine zweite Welle – eine andere Pandemie – die Spiele nicht ausgetragen werden und mein Sponsoring für die Katz ist." Beim Thema E-Sport, das Digital und virtuell abläuft, kann er sich vorstellen, das einige Unternehmen sich Überlegungen dahingehend machen: "Wir fokussieren und jetzt mehr auf das Thema E-Sport, weil uns das vor solchen Pandemien oder einer zweiten Welle schützen kann und weil wir da auch präsent sind im digitalen“.

Ob der E-Sport tatsächlich dauerhaft von der Corona-Krise profitiert, das lässt sich wohl nicht vorhersagen. Kurzfristig aber scheint er zu den Gewinnern der Krise zu gehören: "Es kann schon sein, dass wenn man retro-perspektivisch in fünf Jahren auf diese Zeit zurückblickt, dass es schon diese destruktive Störung sein kann, die E-Sport deutlich in den Mainstream gebracht hat."