E-Mountainbiken: Lösungen für ein gutes Miteinander am Berg

Auf deutschen Straßen sind Sie längst allgegenwärtig: Fahrräder mit Elektromotoren, sogenannte E-Bikes (genauer: Pedelecs). Die motorunterstützten Zweiräder sind zum Verkaufsschlager der deutschen Fahrradindustrie geworden: 2018 wurden in Deutschland 980.000 E-Bikes verkauft; ein Plus von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch nicht nur auf den Straßen sind die tretunterstützten Fahrräder unterwegs: Gut ein Viertel der verkauften E-Bikes sind fürs Gelände gebaut. Die E-MTBs erleichtern Ausflüge ins unwegsame Terrain – und in die Berge.

DAV lehnt pauschale Sperrungen ab

Das möchte die Politik ändern – mit Verboten. So fordert etwa die CSU Oberbayern die "Einrichtung von Sperrzonen und Ausweisung geeigneter Routen für Mountainbiker und E-Biker“ in den bayerischen Alpen. Beim Deutschen Alpenverein (DAV) lehnt man pauschale Sperrungen ab, hier setzt man auf Kommunikation – und klare Leitlinien. Der DAV arbeitet derzeit an dem Konzept "Bergsport MTB – nachhaltig in die Zukunft“. Das mit 250.000 Euro vom Umweltministerium geförderte Projekt soll die Probleme des Mountainbikens in der Natur lösen.

Flims/Laax setzt auf Angebote statt Verbote

In anderen Regionen Europas ist man weiter, beispielsweise im schweizerischen Flims/Laax in Graubünden. Die Region ist ein beliebtes Ziel für Mountainbiker – mit und ohne Motor. Der Grund: Hier wird stark auf die "Koexistenz“ zwischen Radfahrern und Wanderern gesetzt. Um die Besucherströme zu lenken macht die Region Angebote statt Verbote: So werden beispielsweise E-Biker über Ladestationen in für sie geeignete Bereiche geführt. Die kostenlosen Stationen stehen an Gaststätten, die E-Biker dann gezielt anfahren.