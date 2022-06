E-Mountainbiken im Bayerwald rund um Zwiesel

Der Fluss Regen plätschert wild wie ein quirliger Gebirgsbach. Hier bei einem unserer ersten Stopps auf unserer Bayerwald-Rundtour von Zwiesel nach Bayerisch Eisenstein und wieder zurück ist der Regen auch erst wenige Kilometer jung. Wir verlassen die Fluss-Route bergaufwärts und zehn Kilometer weiter eröffnet sich plötzlich eine Panorama-Aussicht auf die Bayerwald-Gipfel Falkenstein und Arber bis tief hinein in die Alpen.

Monster-Anstieg nach Rabenstein

Waldführerin Lisa Moser mit grünem Bike und Rund-Brille, die Rastasträhnen nach hinten gesteckt, ist voll in ihrem Element bei der Tages-Rund-Tour mit Start und Ziel in Zwiesel. Der erste Puls-Beschleuniger ist gleich ein Monster-Anstieg kurz nach dem Start in Zwiesel rauf nach Rabenstein. Danach enden die Asphalt-Wege und es rollt über angenehm breit geschotterte Waldwege.

Ohne Schmerzen mit dem E-Mountainbike

Wir sind auf E-Mountain-Bikes unterwegs. Und das ist gut so - denn die Strecke kennzeichnet ein stetiges Auf und Ab von rasanten Abfahrten und Wadlbeißer-Anstiegen. Ohne elektrische Hilfe käme ich sicher an die Schmerz-Grenze meiner persönlichen Kondition. Ohnehin sind die meisten Radler, denen wir begegnen, mit dem E-Bike unterwegs. Und zwar nicht nur die Älteren, sondern auch die Jungen.

Von Bayerisch-Eisenstein wieder retour

Nach gut zwei Stunden ist in Bayerisch Eisenstein die Grenze nach Tschechien erreicht. Die Grenze trennt kurioserweise das Bahnhofs-Gebäude in zwei Teile: einen tschechischen und einen deutschen.

Von diesem markanten Grenzpunkt geht es wieder zurück in den Wald. Wieder mit einem Wechsel von Anstiegen und Abfahrten. Aber weniger steil als auf der ersten Hälfte. Spätestens ab dem Infozentrum am "Haus zur Wildnis" ist der Rest gemütliches Ausradeln zum Startpunkt in Zwiesel.