E-Mail für Dich: Bayerns Fußballverband verwirrt seine Klubs

Bei den meisten der knapp 3.000 bayerischen Fußballklubs mit Jugendabteilung liegt die E-Mail wohl noch ungeöffnet im Postfach. Oder schon im Papierkorb. Das E-Mail-Subject: "Bestellaktion von Toren für Mini-Fußball". Nicht unbedingt attraktiv klingt es zunächst, was der BFV da verschickt hat.

Das Zündstoff-Potential offenbart sich erst, wenn man die Mail Zeile für Zeile abarbeitet. Neben der Möglichkeit, vergünstigt ein Paar Mini-Tore zu erwerben, berichtet Florian Weißmann, BFV-Verbands-Jugendleiter und Unterzeichner der Mail, von Pilotprojekten im "Mini-Fußball" in ganz Bayern in den vergangenen Monaten, verdeutlicht mit einem Videolink zu glücklichen, kickenden Kindern.

BFV-Richtlinien zum "Minifußball" treten zum 1. Juli 2019 in Kraft

Fast überlesen könnte man einen Satz in der Mitte der E-Mail: "Wie das Ganze im Detail funktioniert, ist in den angehängten Richtlinien nachzulesen. Diese sind ab dem 1. Juli 2019 gültig." Und diese haben's in sich, erinnern sie doch nicht immer an die klassische Sportart Fußball. Kleine Spielfelder von maximal 25x30 Metern Größe, bis zu vier Tore auf dem Platz, eine Schusszone vor dem Tor, nur drei oder fünf Feldspieler - und der Torwart fällt bei den G- und F-Junioren komplett weg.

Nur - und genau so klar formulierte der BFV seine Mail nicht: das Angebot ist ein zusätzliches und wird nicht den bisherigen Spielbetrieb ersetzen. Fabian Frühwirth, Pressesprecher des BFV, betonte auf Nachfrage von BR Sport, "dass es sich bei der Einführung dieser Spielform zur neuen Spielzeit um eine weitere Möglichkeit handelt, die allenfalls einen Reformanstoß darstellt, aber keinesfalls bindend ist und die herkömmliche Praxis ersetzt."

Da war es aber fast schon spät. In einzelnen Medien wurde das Thema längst aufgegriffen. "Wir haben noch viele Fragen", zitierte beispielsweise der Kicker Jan Schamberger, den Jugendleiter des SC Großschwarzenlohe, "eines typischen Dorfvereins in Mittelfranken", wie das Magazin schreibt. Vor allem finanzielle sind es: Wer zahlt die notwendigen Neuanschaffungen wie Mini-Tore und kleinere Bälle? "Dass der Verband da nicht mehr für uns tut, halte ich für problematisch", sagt ein klagender Schamberger. "Es sind Investitionen in die Zukunft, die sein müssen", wird E-Mail-Absender Weißmann als Kontrapunkt zitiert.

BFV-Jugendleiter im BR-Interview: "Weitere Spielform"

BR Sport hakte nach - und Florian Weißmann unterstrich im Interview: "Wir haben über die Richtlinien im Minifußball Rahmenbedingungen geschaffen, Anhaltspunkte für alle ... Wir führen es derzeit als weitere Spielform ein." Verbindlich sind die Richtlinien also nicht. Das Ziel sei aber "durchaus, dass es irgendwann eventuell mal die einzige Spielform ist. Aber da muss man abwarten, wie es sich tatsächlich ausbreitet." Auch beim DFB werden solchen Spielarten "seit Jahren empfohlen", so Weißmann.

Der Antrieb, den Minifußball zu fördern, geschehe aus zwei Aspekten heraus: Zum einen merke man, dass man junge Fußballspieler beim Wechsel in höhere Altersstufen verliere ("Drop-out-Rate"). Dies liege daran, dass durch die unterschiedlichen Geburtstage Kinder unterschiedlichster körperlicher Stärken und Schwächen oft in der gleichen Stufe spielen müssten. Der BFV spricht vom "Relative Age Effect". Hier sollen homogenere Teams entstehen.

Der zweite Punkte betreffe die Ausbildung junger Fußballer: "Andere Landesverbände oder auch Nationalverbände haben schon kleinere Spielformen. Wir haben uns das angeschaut und haben gesehen: Dann ist das durchaus ein richtiger und wichtiger Schritt, den wir gehen sollten."