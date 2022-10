Dynamo-Randale in Bayreuth: Imbiss zerstört, Polizisten verletzt

Bei der Drittliga-Partie zwischen der Spielvereinigung Bayreuth und Dynamo Dresden (1:1) im Hans-Walter-Wild-Stadion ist es während des Spiels zu Angriffen der Dresdner Fans gegen die Polizei gekommen. Die Fans haben eine Gruppe Polizisten im Gästefanblock getreten und attackiert, nachdem ein Ordner die Polizisten zu Hilfe gerufen hatte.

14 Polizisten verletzt

Dies erklärte Polizeisprecher Dominik Salosnig in einer ersten Spielbilanz gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Insgesamt wurden 14 Polizeibeamte verletzt. Auch auf Seiten der Gästefans habe es verletzte Personen gegeben. Nach ersten Angaben der Polizei waren über 8.000 Fans beim Spiel dabei, etwa die Hälfte davon gehörten zu Dynamo Dresden.

Bereitschaftspolizei von Dresden-Fans attackiert

Die Ausschreitungen gab es kurz nach Wiederanpfiff. In einer Pressemitteilung am Abend erklärte die Polizei Oberfranken, dass eine Gruppe der Bereitschaftspolizei dem Ordner helfen wollte. "Diese wurde jedoch sofort durch Gästefans attackiert und mit Schlägen und Tritten angegriffen. Ein kontrollierter Rückzug der Einsatzkräfte konnte die Situation nicht befrieden", so die Polizeimitteilung wörtlich.