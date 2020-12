Duo des Jahres: Kevin Krawietz und Andreas Mies

Bei den French Open waren Mies und Krawietz Ungeheuerliches gelungen - die erfolgreiche Verteidigung ihres Titels aus dem Vorjahr, die Wiederholung des größten Triumphes ihrer Karriere. Auf dem Platz wirken sie wie eineiige Zwillinge. Was ist das Geheimnis ihres Erfolgs? "Ich glaube die gewisse Lockerheit tut uns ganz gut, und wir quatschen auch mal über andere Sachen in den Pausen, um uns einfach auch ein bisschen abzulenken", sagt Krawietz im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

Großes Ziel: Olympische Spiele in Tokio

Das nächste größere Turnier sind die Australien Open, die dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie erst Anfang Februar starten. Davor will das Duo evtl. noch einen Zwischenstopp in Dubai einlegen, doch noch ist "alles ungewiss, weil sie wissen nicht, ob sie das Turnier ausrichten können." Der erst Aufschlag wäre dann am 4. Januar oder am 1. Februar. "Ein Monat Unterschied, wo natürlich das Training auch nicht so einfach anzupassen ist," sagt Krawietz. Deshalb brauche man einfach auch eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Coolness, die ja sowieso auf dem Platz dann auch essenziell sei.

Das große Ziel für 2021 sind aber ganz klar die Olympischen Spiele in Tokio. "Hoffentlich findet alles statt. Zur Zeit ist ja alles fragwürdig, aber wir sind heiß drauf. Das ist der größte Traum eines jeden Sportlers einmal bei Olympia dabei zu sein", so der Coburger. Und dieser Traum soll möglichst auch mit einer Medaille veredelt werden.

Das ganze Gespräch können Sie im Podcast der "Blauen Couch" nachhören!