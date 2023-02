Dürr holt Bronze beim Sensationssieg von St-Germain

Die 31-Jährige Lena Dürr gewann beim WM-Slalom die Bronzemedaille. Für die DSV-Athletin war es die erste Einzelmedaille ihrer Karriere nach dreimal Edelmetall mit der Mannschaft. Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es im Slalom der Frauen die erste WM-Medaille seit dem Sieg von Maria Höfl-Riesch 2009 in Val d'Isere.

Den Sieg holte sich die Kanadierin Laurence St-Germain, die in ihrer bisherigen Karriere noch nie unter den Top sechs gewesen war. Sie verwies die Topfavoritin Mikaela Shiffrin auf Platz zwei.

Spannendes Finale: Dürr gewinnt Bronze

Mina Fuerst Holtmann (NOR) fuhr durch einen furiosen Schlussabschnitt von Platz zehn auf vier vor. Dürr kam gut in den zweiten Lauf, meisterte auch den Mittelteil gut und rettete im letzten Abschnitt zwei Hundertstel Vorsprung ins Ziel. Laurence St-Germain war trotz einem kleinen Fehler oben gut unterwegs, zog den restlichen Lauf voll durch und überholte Dürr. Wendy Holdener fuhr voll auf Angriff, in Führung liegend, fädelte sie aber ein. Damit hatte Dürr Bronze sicher. Shiffrin zog im Mittelabschnitt mehrmals etwas zurück, diese Fehler kosteten die Topfavoritin die Goldmedaille. Die Amerikanerin holte Silber, Überraschungsweltmeisterin wurde die Kanadierin St-Germain.

Aicher unter den Top-30, Filser abgeschlagen, Hilzinger raus

Emma Aicher (SV Mahlstetten) hatte vor allem im zweiten Durchgang einige Zeit liegengelassen. Trotzdem wurde sie als 21. (+1,96) insgesamt zweitbeste Deutsche. Andrea Filser (SV Wildsteig, 32., +3,92) landeten jenseits der Top-30-Plätze. Jessica Hilzinger (SC Oberstdorf) ist im zweiten Durchgang ausgeschieden.