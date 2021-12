Dürr hofft im 2. Lauf noch auf den Sprung nach vorne

Im finnischen Levi war Lena Dürr mit zwei Podestplätzen im November in der Weltspitze angekommen. In Lienz sei sie aber jetzt "viel zu vorsichtig da unten reingefahren," analysierte die DSV-Technikspezialistin nach dem ersten Lauf. Statt aggressiver zu fahren, habe sie ein "bisserl zu viel zurückgezogen". Selbstbewusst glaubt sie aber an ihre Chance noch nach vorne zu fahren. Der Abstand zu den Top fünf sei gar nicht so groß, "deshalb ist noch einiges drin im zweiten Durchgang".

Vlhova ärgert sich über zu wenig Angriffslust

Auf die in Führung liegende Petra Vlhova (51.53s), die in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin die Topfavoritin ist, fehlen Dürr als 18. allerdings 1,20 Sekunden. "Ich bin glücklich aber nicht ganz zufrieden. Ich hätte noch mehr angreifen können.", so die Slowakin. Zweite ist die Schweizerin Michelle Gisin (+0,08) vor der Österreicherin Katharina Liensberger (+0,27).

Dürrs Teamkollegin Emma Aicher war nach einem Fehler ausgeschieden. Marlene Schmotz (+2,16) und Jessica Hilzinger (+2,89) verpassten den zweiten Lauf.