10.07.2021, 20:57 Uhr

Duell um Europas Fußballkrone: Italien gegen England

Italien und England ermitteln am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion den neuen Fußball-Europameister. Prominentester Zuschauer wird Königin Elizabeth II. sein, die vor 55 Jahren den bisher einzigen Pokal an die "Three Lions" überreicht hat.