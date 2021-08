DTM-Saisonfinale findet am Norisring in Nürnberg statt

Üblicherweise kommen bis zu 130.000 Motorsportfans zu den DTM-Rennen an den Norisring. Das ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Nur etwa 20.000 Zuschauer pro Tag dürfen beim DTM-Saisonfinale am 8. und 9. Oktober 2021 dabei sein. Eine mündliche Zusage der Stadt Nürnberg und des Gesundheitsministeriums liege vor, sagte Jürgen Schielein vom Motorsport Club Nürnberg (MCN) dem BR. Vor wenigen Tagen haben die Stadt Nürnberg, der MCN und die Rennserie DTM ihren Vertrag bis 2022 verlängert.

DTM: Marco Wittmann möchte mit Fans am Norisring feiern

Am Norisring will DTM-Fahrer Marco Wittmann mit seinen Fans feiern, sagte der 31-Jährige auf einer virtuellen Pressekonferenz vor dem Rennwochenende im belgischen Zolder. Wittmann selbst kommt aus Fürth. Die Strecke ist nur rund 20 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Das Rennwochenende am Norisring hätte ursprünglich im April stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Corona-Lage abgesagt und später auf Oktober verschoben.

Mitte August beginnt der Kartenvorverkauf für den Norisring

Bereits seit dem letzten Rennwochenende der DTM auf dem Lausitzring sind in der Rennserie wieder Zuschauer zugelassen. Bleibt das bis zum Saisonfinale am 9. und 10. Oktober so, hofft der gebürtige Fürther auf eine große Party am Norisring. Der Kartenvorverkauf für die Rennen auf dem Stadtkurs rund um die Zeppelintribüne beginnt Mitte August.

Zwei weitere DTM-Rennwochenenden in Deutschland

Aktuell steht BMW-Pilot Marco Wittmann, der für Walkenhorst Motorsport an den Start geht, mit 20 Punkten auf Platz 6 der Fahrerwertung der DTM. Er konnte in dieser Saison noch kein Rennen gewinnen. 2014 und 2016 holte er sich den DTM-Gesamtsieg. Neben Wittmann sind aktuell fünf weitere Deutsche als Fahrer in der DTM im Einsatz, darunter Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock und die Münchnerin Sophia Flörsch.

Vor dem Saisonabschluss am Norisring finden dieses Jahr zwei weitere DTM-Rennwochenenden in Deutschland statt: am 21. und 22. August auf dem Nürburgring und am 2. und 3. Oktober auf dem Hockenheimring. Momentan führt Kelvin van der Linde die Rennserie an.