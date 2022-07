DTM-Rennen am Norisring in Nürnberg belastet Umwelt nur wenig

Das DTM-Rennwochenende am Norisring: Das sind Dutzende hochmotorisierte Rennwagen, die Hunderte Kilometer auf einem engen Stadtkurs bewältigen. Scharfe Bremsmanöver und hohe Beschleunigungswerte sind obligatorisch. Das schlägt sich auch im Spritverbrauch nieder. Etwa 350-400 Liter benötige ein Fahrzeug an dem Rennwochenende , sagt der ehemalige DTM-Pilot Martin Tomczyk, der inzwischen im DTM-Management sitzt. Hochgerechnet auf die 69 Fahrzeuge, die dieses Jahr im Rahmen der DTM auf dem Norisring fahren, ergibt sich somit ein Spritverbrauch von rund 25.000 Litern. Das entspricht knapp 60 Tonnen CO2. Aber was bedeutet das im Vergleich zur Stadt Nürnberg?

CO2-Ausstoß des Nürnberger Verkehrs deutlich höher

Laut einer Verkehrszählung der Stadt Nürnberg aus dem Jahr 2019 sind pro Tag mehr als 180.000 Fahrzeuge allein im Stadtgebiet unterwegs. Eine Auswertung von pbconsult im Auftrag der VAG ergab für die Jahre 2020 und 2021 eine durchschnittliche Fahrtstrecke von 6,8 Kilometern je Auto in Nürnberg. Eine Studie des Umweltbundesamtes zeigt seit dem Jahr 2017 zudem konstant einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,4 Litern Sprit pro 100 Kilometern.

Das bedeutet, dass allein in Nürnberg pro Tag mindestens 6,8 * 7,4 / 100 * 180.000 = 90.576 Liter Sprit verfahren werden. Im besten Fall entspricht das knapp 215 Tonnen CO2 – pro Tag allein im innerstädtischen Verkehr. Hinzu kommen noch die Emissionen von Heizungen und Kraftwerken für die Versorgung von mehr als einer halben Million Menschen sowie der CO2-Ausstoß von Industrieanlagen in der Stadt.

Strom fürs Oktoberfest sorgt für ein Vielfaches an CO2

Einen anderen Vergleich zieht Professor Christian Beidl, der an der Technischen Universität Darmstadt an Verbrennungskraftmaschinen und Fahrzeugantrieben sowie an alternativen Kraftstoffen forscht. Die CO2-Emission, die nur mit dem Stromverbrauch der Betreiber des Münchner Oktoberfests verbunden ist, seien um ein Vielfaches höher als die CO2-Emission am Norisring, erklärt Beidl.

Motorsport im Vergleich zum Freizeitverkehr quasi irrelevant

Noch weiter holte der Deutsche Motorsportbund DMSB im Jahr 2007 aus: Damals wurden die gefahrenen Kilometer und die Emissionen von Motorsport mit denen des Motorisierten Freizeitverkehrs in ganz Deutschland verglichen: Bei sämtlichen Auto- und Motorradrennen kamen demnach 332 Millionen Fahrzeugkilometer und 51.684 Tonnen CO2 zusammen. Der motorisierte Freizeitverkehr, also etwa Fahrten zum Baden oder zu Fußballspielen, schlug mit 124.500 Millionen Kilometern und 21,6 Millionen Tonnen CO2 zu Buche. Der Motorsport trug damals also nur 2,4 Promille zum Ausstoß von Treibhausgasen im Freizeitsektor bei.

Stickoxide und Feinstaub von DTM-Rennen nicht messbar

Bei jeder Autofahrt fallen aber nicht nur Treibhausgase an, sondern auch sogenannte lokale Schadstoffe, wie etwa Stickoxide oder Feinstaub durch Reifenabrieb oder Bremsvorgänge. Letzteres gilt auch für Elektroautos oder Wasserstoff-Fahrzeuge. Aber auch in diesem Bereich erzeugt das Rennen am Norisring keine besonderen Ausschläge: "Die Luftgüte in der Stadt Nürnberg wird durch die Rennen in keiner Weise beeinflusst", sagte Institutsleiter Beidl dem Bayerischen Rundfunk nach einer Analyse von Luftqualitätsdaten im Stadtgebiet. Schließlich seien DTM-Fahrzeuge auch mit Katalysatoren ausgestattet.

DTM will klimaneutral werden

Ganz unabhängig von diesen Ergebnissen will sich aber auch die DTM den Herausforderungen des Klimawandels stellen: Noch in diesem Jahr wollen die Veranstalter den CO2-Fußabdruck der DTM ermitteln lassen, erklärte DTM-Manager Tomczyk dem BR. Bereits im nächsten Jahr sollen in der DTM und der DTM Trophy, also der Nachwuchsrennserie, fossilfreie Kraftstoffe zum Einsatz kommen. Und ab 2024 soll mit der DTM electric eine weitere Rennserie mit rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen hinzukommen. Der Norisring in Nürnberg könnte für die DTM zudem ein Leuchtturmprojekt werden: Dort soll 2025 erstmals die gesamte Rennveranstaltung, inklusive Logistik und Anreise der Fans, vollständig CO2-neutral stattfinden.

Wissenschaftler erwartet starken Effekt

Wie eine gesamte Rennveranstaltung klimaneutral gestaltet werden kann, ist noch weitgehend unklar. Wissenschaftler Christian Beidl begrüßt die Initiative der DTM trotzdem. Eine Rennserie sei nicht nur ein guter Test für neue Kraftstoffarten. Über sie werde auch eine entsprechende Botschaft transportiert. Die DTM könnte die Rolle eines Multiplikators für CO2-neutrale Kraftstoffe spielen.

Bremse für ÖPNV und Radverkehr

Trotz dieser Perspektive sind manche Nürnberger regelrecht genervt von Autorennen am Norisring. Naturschützer kritisieren es Jahr für Jahr. Der Bund Naturschutz etwa fordert eine Allee mit Rad- und Fußgängerwegen anstelle der "gefährlichen Asphaltwüste für das jährliche Autorennen. Nicht der Motorsport, sondern das Stadtgrün solle gefördert werden. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) nimmt die Perspektive der Anwohner ein: Die Lärmbelastung durch die Fahrzeuge sei enorm, meint der Vorsitzende des VCD Nürnberg, Christoph Wallnöfer. Manche Menschen würden ihren Urlaub deswegen in die Zeit des DTM-Rennens legen. Aufgrund der Absperrungen für das Rennen könne zudem eine Buslinie zwei Wochen lang nicht regulär fahren und auch die Radwege entlang der Strecke würden unterbrochen.

Die Pläne der DTM für klimaneutrale Kraftstoffe und elektrische Antriebe begrüßt der VCD-Vorsitzende zwar. Trotzdem wäre es ihm lieber, wenn die Rennserie nicht "mitten in einer Großstadt" stattfinden würde, sondern beispielsweise auf einem stillgelegten Flughafen.