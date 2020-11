DTM: Rast holt dritten und letzten Titel beim Ende der Rennserie

"Mir fehlen die Worte", funkte Rast nach der Zieldurchfahrt unter Tränen an sein Team, "vielen, vielen Dank für die vergangenen vier Jahre." Der Audi-Pilot hatte das Saisonfinale auf dem Hockenheimring vor seinem Konkurrenten Nico Müller aus der Schweiz gewonnen. Mit 23 Punkten Vorsprung auf seinen Markenrivalen krönte sich Rast damit erneut zum Champion.

Rast schließt zur Tourenwagen-Legende Ludwig auf

Mit dem dritten Triumph in seiner erst vierten DTM-Saison gehört Rast nun zu den besten drei Piloten in der mehr als dreißigjährigen Geschichte der Serie. Nur Bernd Schneider (5 Titel) war noch erfolgreicher. Mit Tourenwagen-Legende Klaus Ludwig liegt Rast nun gleichauf.

Ende einer Rennserie, Nachfolger unter ganz anderen Bedigungen

Mit dem Rennen am Sonntag endete die letzte DTM-Saison, in der Hersteller mit Prototypen um den Sieg kämpften. Ab der kommenden Saison wird alles anders. Die Rennserie schrumpft, eigentlich bleibt nur der Name. Denn die großen Hersteller ziehen sich zurück, auch Rasts Arbeitgeber Audi. Stattdessen treten Privatteams gegeneinander an. Gefahren wird nicht mehr mit schnellen, lauten Prototypen, sondern mit günstigeren GT3-Autos. "Die DTM wird dann nicht mehr das Gleiche sein", sagt Rast. Er selbst fährt im kommenden Jahr mit Audi in der elektrischen Formel E.