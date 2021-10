DTM: Franke Maximilian Götz wird Überraschungsmeister

"Oh mein Gott. Ich bin DTM-Champion! Ich kann es nicht glauben", funkte Götz nach seinem Last-Minute-Coup an die Box. Eigentlich hätte dem 19-jährigen Titel-Favoriten Liam Lawson ein sechster Platz genügt, um jüngster Meister in der DTM-Geschichte zu werden.

Unfaires Manöver bremst Lawson komplett aus

Doch bereits unmittelbar nach dem Start nahm das Rennen für ihn einen dramatischen Verlauf. Der Südafrikaner Kelvin van der Linde schoss den Gesamtführenden in einem unfairen Manöver in der ersten Kurve ab. Trotz einem Boxenstopp meldete Lawson seinem Team Probleme mit der Lenkung. Ohne Chance auf Punkte drehte er langsame Runden am Ende des Feldes.

Markenkollegen lassen Götz am Ende passieren

Auch Linde fiel nach einem harten Duell mit Götz mit einem Reifenschaden weit zurück. Zu einem entscheidenden Faktor im Kampf um die Meisterschaft wurden dann der Österreicher Lucas Auer und Philip Ellis aus der Schweiz. Die Mercedes-Piloten lagen an der Spitze und ließen ihren Kollegen Götz kurz vor dem Ende passieren und ermöglichten dem 35-Jährigen den benötigten Sieg zum DTM-Titel.

Wehrlein weiterhin jüngster DTM-Sieger

Damit bleibt Pascal Wehrlein der jüngste Champion der DTM. Der Worndorfer hatte sich 2015 den Titel einen Tag vor seinem 21. Geburtstag gesichert.