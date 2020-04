DSV stellt Weichen für die Zukunft

Der Österreicher Harzl (43) löst Tobias Lux ab, der laut DSV "den Know-how-Transfer in die neu geschaffene Kombi-Trainingsgruppe sicherstellen" soll. Harzl war viele Jahre für den Österreichischen Skiverband tätig und dort zuletzt leitender Gruppentrainer des Männer-Nachwuchses. Er wird von Trainer Markus Lenz unterstützt.

An der "bewährten Führung" der alpinen Weltcup-Teams änderte der Verband vor der WM-Saison nichts: Jürgen Graller bleibt als Bundestrainer für die Frauen um Viktoria Rebensburg, Christian Schwaiger in derselben Funktion für die Männer um Thomas Dreßen zuständig. "Unsere Trainerteams haben in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet", sagte Maier. "Diese Stabilität und Kontinuität in den verantwortlichen Positionen sind die Basis, um unsere bewährten Strukturen und Konzepte entsprechend umsetzen und darüber hinaus auch neue Ansätze finden zu können.“