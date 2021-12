DSV-Skispringer heiß auf die 70. Vierschanzentournee

Horngacher stellte vor dem Auftakt der traditionsreichen 70. Vierschanzentournee klar: "Man geht immer an den Start, um das Ding zu gewinnen." Sein Team habe dieses Jahr "sehr, sehr gute Voraussetzungen", betonte der Österreicher selbstbewusst. "Wir haben uns im Sommer extrem auf die Tournee vorbereitet".

Geiger hofft auf Tournee-Glück

Das nötige Gesamtpaket für eine Erfolg hat für Horngacher derzeit sein Vorzeigeflieger Karl Geiger zu bieten. "Ich habe dazugelernt, fühle mich der ganzen Sache gewachsen und bereit", sagte Geiger. "Der Druck war die letzten Jahre auch nicht weniger." Er hoffe, dass das "Tournee-Glück" diesmal auf einen Deutschen falle. "Ob das 20 Jahre, 27 oder 12 Jahre her ist, macht keinen Unterschied", bekräftigte Geiger mit Blick auf den angestrebten Tournee-Erfolg.

Ich freue mich auf die Wettkämpfe. Was dann rauskommt, kann im Vorfeld keiner sagen" Karl Geiger

Geiger hatte im vergangenen Jahr zum Auftakt auf der Heim-Schanze in Oberstdorf triumphiert, am Ende den ersten deutschen Tourneesieg seit Sven Hannawald 2001/02 als Zweiter hinter dem Polen Kamil Stoch aber verpasst.

Eisenbichler nicht in einer Talsohle

Noch nicht in Topform ist dagegen Markus Eisenbichler. Der Chefcoach zeigte sich aber betont optimistisch: "Er ist nicht in einer Talsohle, davon ist er weit weg", sagte Horngacher mit Blick auf den schwächelnden Dreifach-Weltmeister von 2019 und Doppel-Weltmeister von 2021. Zudem kann er sich eine Rückkehr Eisenbichlers in die erweiterte Weltspitze vorstellen. "Er hat schon so viele gute Dinge gemacht. Er muss ruhig beginnen und schauen, dass er zwei, drei gute Trainingssprünge macht", erklärte der 52-Jährige.

In Engelberg (Schweiz) hatte der 30 Jahre alte Bayer zuletzt die Plätze 27 und 35 belegt und damit die Generalprobe für die Tournee verpatzt. "Ein bisschen hat ihm das Selbstvertrauen gefehlt. Wir haben dran gearbeitet."

Sieben DSV-Springer beim Auftakt auf der Schattenbergschanze

Am Dienstag (16.30 Uhr) steht auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf die Qualifikation für das Auftakt-Springen am Mittwoch (16.30 Uhr/beide ARD) auf dem Programm. Neben Karl Geiger und Markus Eisenbichler sind fünf weitere Springer gesetzt.

Auch die müssen sich nach Einschätzung von Horngacher nicht verstecken. "Pius Paschke, Stephan Leyhe, Constantin Schmid und nicht zuletzt Andreas Wellinger springen auf hohem Niveau und haben in den letzten Jahren schon gezeigt, dass ihnen die Schanzen liegen." Sehr erfreulich seien auch die Leistungen von Severin Freund. "Severin hat mit Podestplatzierungen im Continentalcup einen weiteren Startplatz für das Team geholt."

Keine nationale Gruppe in Oberstdorf

Anders als gewohnt wird keine nationale Gruppe beim Tournee-Auftakt dabei sein, das sei "der höchste Druck, den man haben kann", sagte Horngacher. Die "zweite Reihe" wird beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen, voraussichtlich auch beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf im März.

Wie schon in der vergangenen Saison finden alle vier Tournee-Wettbewerbe aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Nach dem Auftakt in Oberstdorf geht es nach Garmisch-Partenkirchen, ehe die Springen in Innsbruck (4. Januar) und Bischofshofen (6. Januar) in Österreich auf dem Programm stehen.