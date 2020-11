DSV-Septett verpasst K.o.-Runde bei Parallel-Slalom

Freitag der Parallel-Riesenslalom

Am Freitag (17.50 live im BR24 Stream) versuchen es die deutschen Männer in Vorarlberg besser zu machen. Stefan Luitz und Alexander Schmid hatten ihre Klasse in dem Parallel-Riesenslalom bereits in der vorigen Saison gezeigt: Luitz war in Alta Badia Zweiter geworden, Schmidt in Chamonix Dritter.