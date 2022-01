DSV-Quintett enttäuscht bei der Abfahrt in Wengen

Bei der traditionellen Lauberhorn-Abfahrt konnten die Skirennfahrer am Freitag zwar die atemberaubende Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau genießen, die Konzentration lag bei der ersten von zwei Weltcup-Abfahrten an diesem Wochenende aber auf der Strecke.

Vom verkürzten Start jagte nicht nur Sieger Aleksander Aamodt Kilde mit Spitzenwerten von über 150 Stundenkilometer den fast drei Kilometer langen Kurs hinunter. Der Norweger, Super-G-Zweiter, war dieses Mal 0,19 Sekunden schneller als Marco Odermatt unterwegs, der am Donnerstag das Rennen gewonnen hatte und mit Kilde erneut auf dem Podest stand. Landsmann Beat Feuz (+0,30) machte das starke Ergebnis für die Gastgeber perfekt.

Schwaiger noch bester Deutscher

Das DSV-Team konnte dagegen keinen erfolgreichen Tag verzeichnen. Dominik Schwaiger (+ 1,89) fand nicht die ideale Linie durch den Kurs, den mit 35 Toren Fis-Direktor Hannes Trinkl gesetzt hatte. "Zu viele Fehler gemacht", analysierte Schwaiger seinen Auftritt im ZDF-Interview. "Hilft nichts, abhaken und morgen weiter schaun." Immerhin hatte er als 24. nach 47 Fahrern noch das beste Ergebnis des Tages eingefahren.

Teamkollege Romed Baumann konnte ebenfalls nicht überzeugen. Beim Super G am Vortag war er als Viertschnellster nur um drei Hundertstel am Podest vorbeigeschrammt. Mit einer zu zaghaften Fahrt reichte es dieses Mal nur für die Top 30. Die verpasste nicht nur Josef Ferstl (+2,22 s), im Super-G noch Sechster, nach einem enttäuschenden Ritt über die Piste. Teamkollege Simon Jocher (+2,81) konnte ebenfalls nicht in die Weltcup-Punkte-Ränge fahren.

Sander sucht nach der Form

Speedspezialist Andreas Sander, WM-Zweiter von Cortina d'Ampezzo, fährt in der Olympia-Saison ebenfalls seinen eigenen Ansprüchen noch weit hinterher. Satte 2,76 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit. "Es ist momentan der Wurm drin. Da passt gar nichts zusammen," so Sander. "Sehr enttäuschend."