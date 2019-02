DSV-Quartett Zweiter im Teamspringen von Lahti

Die deutschen Skispringer sind angeführt von Karl Geiger auch im dritten Teamwettkampf der WM-Saison auf das Podest geflogen. Der überragende Geiger, Richard Freitag, Andreas Wellinger und Stephan Leyhe landeten beim Weltcup im finnischen Lahti nach acht Sprüngen mit 942,6 Punkten knapp hinter Österreich (953,6) auf Rang zwei. Dritter wurde Japan mit Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi (929,5).

Nur etwas mehr als sechs Meter fehlten zum Sieg

Auch ohne Markus Eisenbichler, der mit Blick auf die WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) auf die Reise verzichtet hatte, zeigte das DSV-Team eine gute Leistung. Geiger brachte das Quartett von Noch-Bundestrainer Werner Schuster mit starken Flügen auf 129,5 und 130,5 Metern in beiden Durchgängen jeweils in Führung, am Ende fehlten aber umgerechnet 6,11 Meter zum Sieg.

Ausrufezeichen des rotweißroten Teams

Die Austria-Adler meldeten sich derweil eindrucksvoll zurück. Mit Stefan Kraft an der Stätte seines doppelten WM-Triumphs, Rückkehrer Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald und Michael Hayböck holte das ÖSV-Team seinen ersten Teamerfolg seit März 2017 in Oslo. Danach waren die einstigen Seriensieger in zwölf Team-Wettkämpfen ohne Erfolg geblieben.

Erinnerungen an Matti Nykänen

Der Wettkampf stand auch im Zeichen der am Montag verstorbenen Skisprung-Legende Matti Nykänen. Zwischen den Durchgängen gab es eine Schweigeminute in Erinnerung an den viermaligen Olympiasieger. Zudem konnten Fans an einem Schneehügel vor einem Nykänen-Foto Blumen und Geschenke niederlegen. Der sechsmalige Weltmeister war nur 55 Jahre alt geworden.