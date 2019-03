DSV-Quartett kämpft sich im Team-Wettbewerb auf Rang drei

Im "kleinen Finale" setzten sich Christina Geiger (Oberstdorf), Lena Dürr (Germering), Fabian Himmelsbach (Sonthofen) und Anton Tremmel (Rottach-Egern) gegen die Mannschaft von Kanada mit 3:2 durch. Den Sieg holte sich Olympiasieger und Weltmeister Schweiz mit der Besetzung Aline Danioth, Ramon Zenhäusern, Wendy Holdener und Daniel Yule. Platz zwei ging an Norwegen mit Thea Louise Stjernesund, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Mina Fürst Holtmann und Sebastian Foss-Solevaag.

Teamwettbewerb kämpft um Anerkennung

Team-Wettbewerbe im Weltcup werden nur zum kaum beachteten Nationencup gezählt. Wie bei den Olympischen Spielen 2018 und im Halbfinale der WM im Februar in Are scheiterte das deutsche Team an der Schweiz: Die Olympiasieger und Weltmeister besiegten danach im Finale Norwegen. Die Deutschen hatten bei der WM unglücklich den Kampf um Bronze gegen Italien verloren, im Viertelfinale in Soldeu gelang ihnen mit einem klaren 4:0 eine kleine Revanche.