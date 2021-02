DSV nominiert neun Athlet*Innen für Alpine Ski-WM

In dem Aufgebot, das der DSV am Samstagabend nach dem Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen bekanntgab, ist wie erwartet auch Abfahrtsstar Thomas Dreßen, der nach einer Hüft-OP in diesem Winter noch kein Rennen bestritten hat. Die WM findet von Montag, 8. Februar, bis zum 21. Februar statt.

Im Team stehen sechs Speed-Fahrer: Neben Dreßen (Mittenwald) stehen Romed Baumann (Kiefersfelden), Andreas Sander (Ennepetal), Dominik Schwaiger (Königssee), Simon Jocher (Garmisch) und Kira Weidle (Starnberg) im Aufgebot. Dazu kommen sechs Techniker: Slalom-Ass Linus Straßer (München), Sebastian Holzmann (Oberstdorf) und Lena Dürr (Germering), die Riesenslalom-Spezialisten Alexander Schmid (Fischen) und Stefan Luitz (Bolsterlang) sowie Andrea Filser (Wildsteig), die vor allem für das Team-Event wichtig ist.