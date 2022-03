DSV-Mixed beim Teamspringen in Oslo auf Rang fünf

Der Mixed-Wettkampf war der erste Mixed-Wettkampf nach dem Anzug-Eklat der Olympischen Winterspiele. Dort waren bei der Premiere des Wettkampfformates gleich mehrere Skispringerinnen disqualifiziert worden, was für eine Welle der Kritik an den Kontrollen und der FIS führte. "Was bei den Olympischen Spielen war, ist jetzt aber vorbei", sagte Eisenbichler in Oslo. Mit den Anzügen hatten die deutschen Springer am Holmenkollen kein Problem. Einen Podestplatz verpassten sie allerdings auch beim insgesamt fünften Mixed-Teamwettbewerb im Weltcupzirkus. Sie mussten sich mit Rang fünf zufriedengeben.

Nach dem ersten Durchgang auf Platz fünf

Seyfarth hielt mit ihren 110,5 Meter das deutsche Team im Rennen um die besten Plätze. Eisenbichler kam gut weg vom Schanzentisch und erzielte 128,5 Meter, die das deutsche Team auf Platz vier brachte.

Als zweite Frau wurde die Oberstdorferin Althaus nominiert. Sie zeigte einen mutigen Satz auf 122 Meter. Damit lag Deutschland auf Rang zwei. Ihr Vereinskollege Geiger ging als Schlussspringer vom Balken. Er brachte den Druck nicht auf den Schanzentisch, was ihn auf 107,5 herunterbremste. Damit lagen die DSV-Springer zur Halbzeit auf Platz fünf und hatten 11,8 Zähler Rückstand auf den Podestplatz drei.

Althaus und Geiger steigern sich im Finale, trotzdem kein Podest

Im Finale reichte es für Seyfarth bei schlechten Windbedingungen nur zu 95,5 Metern. Eisenbichler bestätigte mit 128,5 Metern die Weite aus dem ersten Durchgang. Damit stand Deutschland weiter auf Rang fünf. Althaus packte mit 125 Metern noch etwas drauf. Geiger verbesserte sich auf 125,5 Meter. Trotzdem blieben die Podestplätze außer Reichweite. Die erreichten die Mannschaften aus Slowenien vor Österreich und Norwegen.

Mixed-Springen in die Raw-Air-Tour eingegliedert

Auch wenn der Wettkampf in die Raw-Air-Tour eingegliedert wurde, wird das Mixed-Springen nicht in die Gesamtwertung einberechnet. Dadurch, dass nur zwei Athleten und Athletinnen pro Team starten dürfen, wäre der Wettkampf zu wettbewerbsverzehrend.