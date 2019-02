Die deutschen Skispringer haben mit der Goldmedaille im Teamwettbewerb ein perfektes WM-Auftaktwochende gekrönt. Das Team von Bundestrainer Werner Schuster setzte sich in Innsbruck in der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler mit riesigem Vorsprung vor Gastgeber Österreich und Japan durch und sorgte damit nur einen Tag nach dem Doppelerfolg von Eisenbichler und Geiger im Einzel für den nächsten Glanzpunkt bei den Titelkämpfen in Seefeld. Zugleich war es das erste deutsche Teamgold bei den Männern seit 18 Jahren.

"Wir werden jetzt noch gemütlich feiern! Wie viel der Alkoholpegel im Endeffekt ist, das wird sich zeigen, aber ich glaub, ganz so übertrieben wird's dann auch nicht." Karl Geiger

Eisenbichler "Ich bin so happy gerade!"

"Das heute war sensationell. Ich bin so dankbar, dass die Teamkollegen so gut vorgelegt haben, das hat mich um einiges erleichtert, dadurch habe ich entspannter an die ganze Sache rangehen können. Ich bin einfach überglücklich, dass wir das so souverän machen und unser Schlachtplan aufgegangen ist. Das war der wichtigste Wettkampf für mich hier." Markus Eisenbichler