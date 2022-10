DSV gegen Rückkehr russischer und belarussischer Sportler

Wenn sich am Samstag der Internationale Ski-Verband (FIS) versammelt, wird es auch um ein Thema mit großer politischer Bedeutung gehen: Die Rückkehr der russischen und belarussischen Athleten, die seit dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine in vielen Sportarten von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen sind. So bislang auch in den FIS-Sportarten. Das könnte sich an diesem Wochenende ändern.

Der DSV will sich gegen eine mögliche Rückkehr stellen: "In den bisherigen Abstimmungsrunden hat sich der DSV immer klar positioniert und trägt die Entscheidung der IBU (International Biathlon-Union, d. Red.), russischen und weißrussischen Teams die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen zu verwehren, vollumfänglich mit. Diese Position werden wir auch bei der Council-Sitzung der FIS vertreten", sagte DSV-Präsident Franz Steinle auf Anfrage.

Die IBU hat bereits beschlossen, die Sperre für beide Nationen wegen das Kriegs in der Ukraine auszudehnen. Am Samstag entscheidet die FIS für ihre Sportarten Ski alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination, Ski Freestyle und Snowboard.

Skandinavier drohen sogar mit WM-Boykott

"Grundsätzlich geben uns die Internationale Biathlon Union IBU und der Internationale Ski-Weltverband FIS die Richtlinien für internationale Wettkampf-Serien vor. Unsere Aufgabe als Verband ist es, unsere jeweilige Sichtweise in den Entscheidungsprozess der Entscheidungsgremien mit einzubringen", sagte Steinle.

Vor allem aus Skandinavien hatte es zuletzt laute Stimmen gegen eine Rückkehr gegeben, mehrere Sportlerinnen und Sportler erwägen für diese Fall sogar einen Boykott der WM im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März). Die FIS würde sich mit einer Starterlaubnis indes gegen das Internationale Olympische Komitee stellen, das ein Startverbort empfohlen hat. "Die Empfehlungen des IOC an die Internationalen Verbände sind unverändert", teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Anzeichen für eine Rückkehr russischer Athleten

Sollte das FIS-Council am Wochenende bei seinem mit Spannung erwarteten Treffen Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus für den kommenden Winter ausschließen, droht gerade im Langlauf ein erheblicher Verlust an Klasse. Natalja Neprjajewa etwa gewann vergangene Saison den Gesamtweltcup und die Tour de Ski, bei den Männern wurde Alexander Bolschunow jeweils Zweiter.

Zuletzt gab es durchaus Anzeichen, dass die FIS in ihren Sportarten - neben Langlauf auch Ski alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Ski Freestyle und Snowboard - die Tür für Russen und Belarussen öffnet. In den offiziellen Dokumenten für die kommende Saison etwa werden beide Nationen mit Startplätzen geführt. Diese Listen seien jedoch nur «vorläufig», betonte die FIS umgehend und verwies auf das anstehende Treffen.